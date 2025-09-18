A- A+

Tsunami Tsunami de magnitude 7,8 atinge costa oeste da Rússia Abalo ocorreu a 128 quilômetros a leste da cidade russa de Petropavlovsk- Kamchatsky, a uma profundidade de dez quilômetros

Um sismo de magnitude 7,8 foi registrado nesta sexta-feira (20, data local), data local, na costa de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), poucos dias depois de outro forte tremor nessa mesma região.

O abalo ocorreu a 128 quilômetros a leste da cidade russa de Petropavlovsk- Kamchatsky, a uma profundidade de dez quilômetros, segundo o USGS, o que levou o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico dos Estados Unidos a emitir um aviso para possíveis ondas perigosas nas costas próximas.

Vídeos publicados nas redes sociais russas mostravam móveis e lustres balançando dentro das casas, enquanto em outro um carro estacionado aparecia oscilando para frente e para trás em uma rua.

A delegação local do serviço geofísico estatal russo estimou uma magnitude menor, de 7,4, e informou sobre pelo menos cinco réplicas.

"Esta manhã, a resistência dos moradores de Kamchatka é posta à prova mais uma vez", disse o governador da região, Vladimir Solodov, no Telegram.

"Por enquanto não há relatos de danos. Peço a todos que mantenham a calma [...] Foi emitido um alerta de tsunami para a costa leste da península. A população está sendo alertada", acrescentou.

A península de Kamchatka se encontra no chamado Círculo de Fogo, área que rodeia grande parte do oceano Pacífico e apresenta forte atividade sísmica.

Em julho, um megaterremoto de magnitude 8,8 no litoral dessa mesma região provocou um tsunami que devastou parte de uma vila costeira.

Veja também