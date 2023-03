A- A+

Brasil Tubarão-baleia de 12 toneladas é encontrado morto no litoral brasileiro Animal é considerado o maior peixe do mundo

Um tubarão-baleia de 12 toneladas foi encontrado morto no litoral do Espírito Santo. O animal, da espécie Rhincodon typus, é considerado o maior peixe do mundo. O espécime encontrado media 11,6 metros de comprimento.

A presença do tubarão-baleia na costa brasileira é comum. O corpo do peixe foi encontrado na segunda-feira (27), na Baía de Vitória. A espécie é considerada ameaçada pela União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN).

Apesar do tamanho, tubarões-baleia alimentam-se apenas de pequenos organismos, como ovos, larvas de peixes e invertebrados.

O animal encontrado era uma fêmea adulta, e o corpo já estava em estado de decomposição.

De acordo com a necropsia, o animal estava aparentemente saudável, bem nutrido, sem indícios de materiais estranhos em seu corpo (como plásticos e borrachas, por exemplo) e sem sinais de ter sido atropelado por embarcação ou ferido por material de pesca.

O Projeto Baleia Jubarte, responsável pelo resgate e pesquisa sobre o que aconteceu com o animal, informou que estudar um espécime raro é uma oportunidade única.

"O exame de um animal raro como este tubarão-baleia é importante para ajudar a entender seus hábitos e impactos que a espécie possa estar sofrendo, contribuindo para o conhecimento científico e a conservação dele. Para ilustrar, as duas últimas fotos são de outro indivíduo da espécie, tiradas por nossa equipe em Praia do Forte"

A carcaça do tubarão-baleia foi enterrada em um local apropriado pela Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha.

Veja também

Estados Unidos Trump se torna o primeiro presidente dos EUA indiciado