ESPÉCIE CONFIRMADA Tubarão-cabeça-chata é provável responsável por incidente que matou jovem em Olinda, diz Cemit Lesão que matou o jovem, situada na coxa direita da vítima, tinha 33 cm de diâmetro

O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) apontou que um tubarão-cabeça-chata de 3 a 3,5 metros de comprimento é o provável responsável pelo incidente que matou um jovem na Praia Del Chifre, em Olinda, nessa quinta-feira (29).

A análise foi feita e divulgada nesta sexta-feira (30), um dia após o incidente. O jovem chegou a ser socorrido para o Hospital Tricentenário, em Olinda, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o Cemit, o tubarão-cabeça-chata (Carcharhinus leucas) é muito comum na Região Metropolitana do Recife (RMR). A lesão que matou o jovem, situada na coxa direita da vítima, tinha 33 cm de diâmetro.

Ainda de acordo com o Cemit, o ferimento apresentava duas características distintas, com uma porção lisa e outra retalhada. O padrão, segundo o Comitê, é "compatível com uma dentição do tipo 'garfo/faca'".

"Esse tipo de dentição é característica de tubarões do gênero Carcharhinus, especialmente do tubarão-cabeça-chata. As peculiaridades ambientais da área, próxima a estuário e à desembocadura de rios, reforçam essa hipótese, uma vez que essa espécie apresenta elevada afinidade com ambientes costeiros, estuarinos e de influência fluvial", completou o Cemit.

Tubarão-cabeça-chata foi provável responsável por matar jovem em Olinda | Foto: Divulgação

Incidentes com tubarão no estado

Este foi o 82° incidente com tubarão nas praias de Pernambuco desde 1992 - quando o Cemit começou a fazer o levantamento de casos - e o sexto na Praia Del Chifre. Entre os registros, 27 pessoas morreram e 55 sobreviveram.

De acordo com o comitê, das vítimas, 39 eram banhistas; 38, surfistas; e cinco, mergulhadores.

O primeiro caso registrado pelo Cemit no estado foi há 34 anos, em 28 de junho de 1992, na praia de Piedade, no trecho da Igrejinha. Na ocasião, um banhista de idade não identificada morreu após ser mordido no antebraço, na coxa e na nádega.

Edital para retomar monitoramento

O Cemit anunciou, no começo deste mês, o lançamento de edital para retomar o monitoramento de tubarões nas praias da Região Metropolitana do Recife, após 11 anos. A previsão é do retorno dos trabalhos ainda em 2026.

O projeto contará com um investimento de R$ 1,052 milhão e terá duração de 24 meses. Os animais deverão ser monitorados com microchips, tendo comportamento avaliado, bem como locais onde circulam. O objetivo é evitar novos incidentes.

Trecho do litoral de Pernambuco onde há recomendação do Cemit para cuidados com o banho de mar. No local, atividades náuticas são proibidas | Foto: Cemit-PE/Divulgação

A área do estudo abrange os 33 quilômetros do litoral considerados pelo Cemit como um trecho de atenção com maior probabilidade de ocorrer incidentes com tubarões, que vai dos coqueirais da Praia do Paiva, no Cabo, até a Praia do Farol, em Olinda.

Nesse trecho, as atividades náuticas são proibidas por decreto estadual de 1999. Não há proibição de banho de mar, exceto em área de 2,2 quilômetros da Praia de Piedade, em Jaboatão, entre a Igrejinha de Piedade e o Hotel Barramares.

De acordo com o Movimento Econômico, o edital estabelece a obrigatoriedade de produção de relatórios técnicos, consolidação de dados, identificação de padrões temporais, caracterização de fatores de atração e deslocamento e proposição de protocolos operacionais para subsidiar decisões públicas.

O cronograma do documento prevê apresentação de propostas até 2 de março e divulgação do resultado preliminar a partir de 5 de maio. A homologação e a contratação estão previstas para 11 de maio.

O estado conta com monitoramento atualmente apenas em Fernando de Noronha, que é feito pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em conjunto com a Administração da ilha, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Econoronha.



Incidentes com tubarões: dicas para tentar evitar

O Cemit elenca algumas orientações para que a população evite o banho de mar nas seguintes condições:

Em áreas sinalizadas com placas e bandeirolas de risco de incidentes com tubarões;



Em locais sem recifes de proteção, sem formação de piscinas naturais;



Durante marés altas, principalmente à tarde e de madrugada;



No início da manhã ou final da tarde, horários de maior atividade dos tubarões;



Se estiver com sangramentos ou ferimentos, que podem atrair os animais;



Durante ou logo após chuvas, devido à maior turbidez da água;



Em áreas próximas à foz de rios, onde há alta concentração de matéria orgânica;



Se tiver ingerido bebida alcoólica;



Se estiver sozinho(a) no mar;



Se estiver usando objetos brilhantes ou coloridos, que atraem a atenção dos animais.

O Cemit diz ainda que os banhistas devem dar preferência aos trechos monitorados pelo Corpo de Bombeiros e seguir as orientações de agentes de segurança e meio ambiente.

