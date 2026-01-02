Tubarão é fisgado por pescadores em Sirinhaém, no Litoral Sul de Pernambuco
Em filmagens, o animal é arrastado para a faixa de areia
Um tubarão foi fisgado e retirado do mar por pescadores na praia Aver-o-Mar, em Sirinhaém, no Litoral Sul de Pernambuco.
A ação, que envolveu fisgar, arrastar o animal na areia, tirar fotos e devolvê-lo ao mar, foi filmada e compartilhada pelos responsáveis pela captura do tubarão.
A captura do animal foi realizada na quarta-feira (31), por pessoas que estavam pescando na região.
No vídeo, dois homens aparecem puxando o tubarão pela barbatana caudal para fora da água, de cabeça para baixo. Quando é solto na faixa de areia, o animal vira o corpo para cima.
Momentos após a captura, um outro homem puxa o tubarão, também pela barbatana caudal, de volta para o mar.
Pessoas não foram feridas, mas em situações do tipo não é recomendável tirar o animal do mar ou até se aproximar da forma que foi feita no vídeo.
O risco de ferimentos é alto tanto para quem está na proximidade do animal quanto para o próprio tubarão.
O que fazer?
A recomendação para situações do tipo é chamar órgãos competentes, como o Corpo de Bombeiros, pelo 193, ou a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH).
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, tubarões capturados de forma incidental, como aparenta ser o caso do vídeo, devem ser devolvidos ao mar imediatamente.
Se possível, a pessoa responsável pela pesca deve tentar remover o anzol do animal com segurança. Mas, se for reconhecido risco alto, é aceitável apenas cortar a linha, o mais curta possível, para soltar o tubarão.
O Ministério do Meio Ambiente ainda recomenda devolver animais marinhos ao mar até em caso de animais pescados ou encontrados mortos.