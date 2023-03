A- A+

Os dois recentes casos de incidentes com tubarão em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, levaram a prefeitura a anunciar a criação de um guarda municipal especial para fiscalização de praias. A Guarda Vidas Municipal terá como objetivo ampliar o número de pessoas nos trabalhos de prevenção.

"Estamos estudando a contratação de em torno de 40 profissionais, através de seleção simplificada ou contrato temporário. Estamos na fase de construção em conjunto com o Governo do Estado, que já se prontificou a fazer o treinamento desse pessoal”, disse o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, após reunião com o Governo do Estado e prefeitos da RMR.

Desde os casos de domingo (5) e segunda-feira (6), a prefeitura mantém profissionais para reforçar a fiscalização na praia de Piedade, onde os dois adolescentes foram mordidos.

O trecho de 2,2 quilômetros nas proximidades da Igrejinha de Piedade permanece proibido para banho. A divulgação e sinalização serão ampliadas. Serão distribuídos panfletos entre os comerciantes e frequentadores da orla.

A prefeitura também irá instalar novas placas em todo o trecho interditado para o banho de mar, alertando sobre a proibição do acesso.

“Temos feito um trabalho educativo, nos últimos anos, mas lamentavelmente ainda há pessoas que não têm consciência de que estão colocando a vida em risco e insistem em entrar na área do mar que está interditada. Por isso, faremos uma nova campanha para conscientizá-las sobre os cuidados que devem ter no momento de lazer. Nosso objetivo é preservar vidas”, ressaltou.

Veja também

são paulo Colisão entre trens paralisa operação de monotrilho em São Paulo