INCIDENTE COM TUBARÃO Pernambuco contabiliza mais de 80 incidentes com tubarão em 34 anos; saiba como tentar evitar Desde 1992, os casos são contabilizados pelo Cemit. Última morte havia acontecido em 2023

A morte de um adolescente de 13 anos em Olinda nessa quinta-feira (29) vítima de incidente com tubarão na praia de Del Chifre voltou a chamar atenção para o histórico de casos em Pernambuco.

O menino chegou a ser socorrido para o Hospital Tricentenário, também em Olinda, após ser mordido na coxa direita, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Desde 1992, quando os dados passaram a ser contabilizados, o estado soma um total de 82 ocorrências, incluindo o caso do adolescente. Entre os registros, 27 pessoas morreram e 55 sobreviveram.

De acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), das vítimas, 39 eram banhistas, 38, surfistas, e cinco, mergulhadores.

O primeiro caso registrado pelo Cemit no estado aconteceu há 34 anos, em 28 de junho de 1992, na praia de Piedade, no trecho da Igrejinha. Na ocasião, um banhista de idade não identificada morreu após ser mordido no antebraço, na coxa e na nádega.

Ainda em 1992, dois novos incidentes com tubarão foram notificados no estado, ambos na praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Em 10 de setembro, um banhista de 31 anos foi mordido no tronco e também morreu. Uma semana depois, em 17 de setembro, um surfista de 21 anos conseguiu sobreviver após ser mordido na perna.

Antes do caso de Del Chifre dessa quinta-feira, a última morte provocada por incidente com tubarão em Pernambuco havia sido em 10 de julho de 2021, na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Um banhista de 51 anos foi mordido na perna e mão direitas e não resistiu após ser socorrido.

Desde então, outros 10 casos foram registrados, sendo seis deles em Fernando de Noronha, com nenhuma morte. O último aconteceu em 9 de janeiro deste ano, no arquipélago, quando uma turista de 36 anos de São Paulo foi mordida na coxa direita. Ela sobreviveu.

Segundo as estatísticas do Cemit, as praias com casos registrados no estado por ordem numérica são:

Estatísticas documentadas pelo Cemit mostram o histórico de incidentes com tubarões em Pernambuco | Arte: Folha de Pernambuco

Pernambuco tem trecho de 33 quilômetros no litoral considerados críticos para incidentes com tubarões | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Edital para retomar monitoramento

O Cemit anunciou, no começo deste mês, o lançamento de edital para retomar o monitoramento de tubarões nas praias da Região Metropolitana do Recife, após 11 anos. A previsão é do retorno dos trabalhos ainda em 2026.

O projeto contará com um investimento de R$ 1,052 milhão e terá duração de 24 meses. Os animais deverão ser monitorados com microchips, tendo comportamento avaliado, bem como locais onde circulam. O objetivo é evitar novos incidentes.

Trecho do litoral de Pernambuco onde há recomendação do Cemit para cuidados com o banho de mar. No local, atividades náuticas são proibidas | Foto: Cemit-PE/Divulgação

A área do estudo abrange os 33 quilômetros do litoral considerados pelo Cemit como um trecho de atenção com maior probabilidade de ocorrer incidentes com tubarões, que vai dos coqueirais da Praia do Paiva, no Cabo, até a Praia do Farol, em Olinda.

Nesse trecho, as atividades náuticas são proibidas por decreto estadual de 1999. Não há proibição de banho de mar, exceto em área de 2,2 quilômetros da Praia de Piedade, em Jaboatão, entre a Igrejinha de Piedade e o Hotel Barramares.

De acordo com o Movimento Econômico, o edital estabelece a obrigatoriedade de produção de relatórios técnicos, consolidação de dados, identificação de padrões temporais, caracterização de fatores de atração e deslocamento e proposição de protocolos operacionais para subsidiar decisões públicas.

O cronograma do documento prevê apresentação de propostas até 2 de março e divulgação do resultado preliminar a partir de 5 de maio. A homologação e a contratação estão previstas para 11 de maio.

O estado conta com monitoramento atualmente apenas em Fernando de Noronha, que é feito pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em conjunto com a Administração da ilha, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Econoronha.



Incidentes com tubarões: dicas para tentar evitar

Com o objetivo de evitar o risco de incidentes com tubarão, o Cemit elenca algumas orientações para que a população evite o banho de mar nas seguintes condições:

Em áreas sinalizadas com placas e bandeirolas de risco de incidentes com tubarões;



com placas e bandeirolas de risco de incidentes com tubarões; Em locais sem recifes de proteção , sem formação de piscinas naturais;



, sem formação de piscinas naturais; Durante marés altas , principalmente à tarde e de madrugada;



, principalmente à tarde e de madrugada; No início da manhã ou final da tarde , horários de maior atividade dos tubarões;



, horários de maior atividade dos tubarões; Se estiver com sangramentos ou ferimentos , que podem atrair os animais;



, que podem atrair os animais; Durante ou logo após chuvas , devido à maior turbidez da água;



, devido à maior turbidez da água; Em áreas próximas à foz de rios , onde há alta concentração de matéria orgânica;



, onde há alta concentração de matéria orgânica; Se tiver ingerido bebida alcoólica ;



; Se estiver sozinho(a) no mar ;



; Se estiver usando objetos brilhantes ou coloridos, que atraem a atenção dos animais.

O Cemit diz ainda que os banhistas devem dar preferência aos trechos monitorados pelo Corpo de Bombeiros e seguir as orientações de agentes de segurança e meio ambiente.



Adolescente foi mordido por cabeça-chata, segundo Cemit

Análise concluída pelo Cemit nesta sexta-feira (30) atribuiu o ferimento causado no adolescente de 13 anos na praia de Del Chifre a um tubarão-cabeça-chata (Carcharhinus leucas), muito comum na Região Metropolitana do Recife.

"A lesão, situada na coxa direita da vítima, apresentou 33 centímetros de diâmetro, indicando que o animal envolvido possuía comprimento entre 3 e 3,5 metros", afirmou o órgão, por meio de nota.

Os membros do Cemit identificaram na análise duas características distintas no ferimento: uma porção lisa e outra retalhada, padrão compatível com uma dentição do tipo "garfo/faca", como a do cabeça-chata.

"Esse tipo de dentição é característica de tubarões do gênero Carcharhinus, especialmente do tubarão-cabeça-chata. As peculiaridades ambientais da área, próxima a estuário e à desembocadura de rios, reforçam essa hipótese, uma vez que essa espécie apresenta elevada afinidade com ambientes costeiros, estuarinos e de influência fluvial", completou o Cemit.



