ÁFRICA Tubarão que matou jovem russo é capturado e morto a pauladas no Egito Governo do país vai iniciar estudo para entender "comportamento anormal" do animal

Após matar um jovem russo de 23 anos, no Egito, um tubarão-tigre foi capturado, amarrado e morto a pauladas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram dezenas de homens segurando o animal, segundo informou o jornal O Globo.

Alguns desses homens puxam as cordas que envolviam o tubarão até chegarem à areia, onde o bicho levou golpes de objetos de metal enquanto a multidão gritava.

O Ministério do Meio Ambiente do Egito disse que o tubarão exibia "comportamento anormal" e seria estudado para determinar se o animal poderia estar ligado a outros incidentes.

A vítima, identificada como Vladmir Popov, estava em um dos resorts do Mar Vermelho a turismo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram Popov emergindo e submergindo desesperadamente, enquanto o animal nadava ao seu redor.

Em um vídeo gravado durante o incidente, é possível ouvir o homem gritar "papai" antes de afundar e não retornar mais à superfície.

O homem tinha comprado um apartamento para viver com o filho no Egito há apenas alguns meses. Ele deve cremar o corpo do filho e levar as cinzas de volta à Rússia.

