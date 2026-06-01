Tubarão que mordeu criança na Praia de Piedade foi da espécie cabeça-chata, diz Cemit
A espécie é comum na região, assim como a Tigre, e tem como característica hábitos costeiros, de frequentar águas rasas
A espécie de tubarão-cabeça-chata foi a responsável pelo incidente envolvendo o menino de 11 anos, na Praia de Piedade, nesse domingo (31).
A informação foi confirmada pela secretária Executiva do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), Danise Alves.
“Ontem, a gente teve acesso às imagens da lesão, e junto com os membros científicos do Cemit, a gente identificou a espécie como tubarão-cabeça-chata. Com base na lesão e no tamanho do arco da mordida, ele mede, aproximadamente, 2 metros e meio”, afirmou a secretária.
A espécie é comum na região, assim como a Tigre, e tem como característica hábitos costeiros, de frequentar águas rasas.
Trecho não é proibido para banho
A área onde ocorreu o incidente com tubarão está cerca de 1,8 quilômetros de distância do trecho com proibição para banho.
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“O Cemit tem um decreto que proíbe atividades náuticas da Praia do Farol, em Olinda, até o Paiva, no Cabo de Santo Agostinho. Existe um trecho que vai da Igrejinha de Piedade até o Hotel Barramares que é proibido o banho de mar por decreto municipal”, explicou Danise.
Apesar da área do incidente não ser proibida, há uma placa que indica o perigo de ataque de tubarão.
“O banhista precisa entender que quando existe uma placa, existe um risco, especialmente em áreas onde o mar é aberto, sem proteções e barreiras físicas. A ideia das placas não é só dizer que tem risco, mas quais são”, ressaltou a secretária Executiva do Cemit.