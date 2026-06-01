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PERNAMBUCO Tubarão que mordeu criança na Praia de Piedade foi da espécie cabeça-chata, diz Cemit A espécie é comum na região, assim como a Tigre, e tem como característica hábitos costeiros, de frequentar águas rasas

A espécie de tubarão-cabeça-chata foi a responsável pelo incidente envolvendo o menino de 11 anos, na Praia de Piedade, nesse domingo (31).

A informação foi confirmada pela secretária Executiva do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), Danise Alves.

“Ontem, a gente teve acesso às imagens da lesão, e junto com os membros científicos do Cemit, a gente identificou a espécie como tubarão-cabeça-chata. Com base na lesão e no tamanho do arco da mordida, ele mede, aproximadamente, 2 metros e meio”, afirmou a secretária.

Coletiva sobre o ataque de tubarão na praia de Piedade. Na Imagem: Danise Alves, Secretaria Executiva do CEMIT. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

A espécie é comum na região, assim como a Tigre, e tem como característica hábitos costeiros, de frequentar águas rasas.

Trecho não é proibido para banho

A área onde ocorreu o incidente com tubarão está cerca de 1,8 quilômetros de distância do trecho com proibição para banho.

“O Cemit tem um decreto que proíbe atividades náuticas da Praia do Farol, em Olinda, até o Paiva, no Cabo de Santo Agostinho. Existe um trecho que vai da Igrejinha de Piedade até o Hotel Barramares que é proibido o banho de mar por decreto municipal”, explicou Danise.

Apesar da área do incidente não ser proibida, há uma placa que indica o perigo de ataque de tubarão.

“O banhista precisa entender que quando existe uma placa, existe um risco, especialmente em áreas onde o mar é aberto, sem proteções e barreiras físicas. A ideia das placas não é só dizer que tem risco, mas quais são”, ressaltou a secretária Executiva do Cemit.

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