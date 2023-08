Tubarões brancos podem ter amigos, afirmam cientistas

A- A+

Na mente de muitos, o temível tubarão branco é um ser solitário. Ele se preocupa apenas com comida, não com sua própria espécie. Mas uma nova pesquisa indica que algumas das criaturas podem realmente ter amigos.

Cientistas da Ocearch, uma organização que estuda tubarões e outras formas de vida marinha, descobriram dois tubarões brancos machos que podem ser descritos como “amigos”, disseram eles. Os dois animais viajam juntos desde dezembro passado, quando foram colocados marcadores de satélite na costa da Geórgia, informou a Ocearch.

— Nunca vimos nada assim antes — disse Bob Hueter, cientista-chefe da Ocearch, em um vídeo postado na página do grupo no Facebook esta semana.

Os dois tubarões, chamados Simon e Jekyll, nadaram “juntos e em conjunto” por mais de 6.437 Km na costa atlântica até o Golfo de St. Lawrence, ao sul de Quebec, onde os rastreadores os localizaram pela última vez no final de julho, disse Hueter em o vídeo. Quando um foi marcado em 4 de dezembro e o outro em 9 de dezembro, os peixes tinham cerca de três metros de comprimento e ainda não estavam em idade de acasalamento.

Pesquisadores da Ocearch agora estão testando amostras de sangue dos tubarões, que eles coletaram em dezembro, para ver se eles poderiam ser irmãos ou meio-irmãos. As descobertas podem levantar novas questões sobre os padrões e relações de migração dos tubarões brancos e gerar novas abordagens para a conservação da espécie, disse Hueter.



Pelo menos desde o romance “Tubarão” de Peter Benchley, de 1974, e sua célebre adaptação para o cinema, os americanos olham para os tubarões brancos com medo e admiração. Mas como a pesca excessiva leva a população de tubarões ao ponto de extinção, os cientistas têm pressionado por uma nova compreensão dos tubarões como criaturas a serem protegidas, não demonizadas. A perda de tubarões, que são predadores de tipo de cadeia, pode perturbar o equilíbrio de ecossistemas marinhos inteiros e ameaçar a segurança alimentar de muitos países.

As descobertas do Ocearch fazem parte de um conjunto mais amplo de pesquisa que surgiu nos últimos anos e que está desafiando a opinião pública de que os tubarões brancos são criaturas antissociais, disse Yannis Papastamatiou, ecologista da Florida International University, em Miami.

— Algumas espécies de tubarão podem formar laços sociais e grupos sociais bastante fortes — disse ele.

Mas os laços entre os tubarões provavelmente são diferentes daqueles entre os humanos. Os tubarões, disse Papastamatiou, podem passar o tempo uns com os outros para acasalar, encontrar comida com mais facilidade ou afastar predadores. (Orcas, entre outros, são conhecidas por caçar tubarões).

Em um estudo de 2020 no Oceano Pacífico, Papastamatiou e outros pesquisadores descobriram que uma espécie diferente de tubarão, conhecida como tubarão cinza dos recifes, tendia a permanecer no mesmo grupo social por até quatro anos. Ele disse que também observou tubarões brancos “saírem” uns com os outros por horas em locais específicos onde os animais tendem a se reunir.

Simon e Jekyll poderiam contribuir para essa imagem, disse ele, demonstrando que os tubarões brancos podem “realmente viajar de e para esses locais juntos”. Eles podem até ter mais amigos que ainda não foram marcados, acrescentou.

Os pesquisadores da Ocearch marcaram 92 tubarões brancos desde 2012 para estudar os padrões de migração e acasalamento das criaturas, de acordo com Hueter. Até agora, apenas Simon e Jekyll se moveram juntos em tal proximidade.

Ainda assim, ele acredita que os dois tubarões são potencialmente inovadores e podem chamar mais atenção para a causa da conservação dos tubarões.

— De certa forma, é humanizador — disse ele sobre a descoberta, um lembrete de que eles têm irmãos, mãe e pai. — Eles estão apenas tentando ganhar a vida no oceano. e precisamos deles para o equilíbrio da vida no mar.

