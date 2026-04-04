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PERNAMBUCO Tubarões-lixa são vistos próximos à faixa de areia da praia em Fernando de Noronha O registro dos animais se alimentando viralizou nas redes sociais

Dois tubarões-lixa foram vistos próximos à faixa de areia da Praia da Cacimba do Padre, em Fernando de Noronha, arquipélago de Pernambuco.

O registro foi feito pelo turista Emerson Rogério, que passava pelo local no momento em que os animais estariam se alimentando. Ele divulgou as imagens na última sexta-feira (3), em suas redes sociais.

Os tubarões-lixa vivem, em geral, em áreas costeiras. Na fase jovem, são mais comuns em ambientes rasos, como recifes de coral, regiões com vegetação marinha e áreas próximas a manguezais.

Esses predadores costumam consumir principalmente peixes de pequeno porte e alguns invertebrados, como crustáceos e moluscos.

Outras aparições

No final de março, um tubarão-limão foi visto na mesma praia após encalhar enquanto buscava por alimento.

A cena foi registrada por Wallison Souza, guia turístico da ilha, e logo viralizou nas redes sociais.

Tubarão-limão adulto encalhou na Praia da Cacimba do Padre, em Fernando de Noronha. | Foto: Instagram @guianonenoronha/Cortesia

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