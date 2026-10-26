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Meio Ambiente Tubarões são capturados durante monitoramento no litoral do Recife Espécie tubarão-tigre (Galeocerdo cuvier), envolvida em incidentes com banhistas, está entre os animas capturados para análise

Cinco tubarões foram capturados a aproximadamente 7 quilômetros da costa do Recife, nas imediações do Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade.

A ação faz parte do segundo mês de monitoramento retomado pela gestão estadual na Região Metropolitana. A captura dos animais ocorreu na última sexta-feira (23).

O objetivo é ampliar o conhecimento científico sobre as espécies presentes no litoral pernambucano, produzindo dados que possam subsidiar estratégias de monitoramento e prevenção de incidentes.

Durante a ação, foram capturados dois tubarões-tigre (Galeocerdo cuvier), sendo uma fêmea jovem com 160 centímetros de comprimento, e um tubarão que conseguiu se soltar do anzol, impossibilitando a captura para fins de medição, sexagem, microchipagem e outros procedimentos.

Essa espécie é envolvida em episódios de incidentes com banhistas no litoral pernambucano.

Foram capturados ainda três tubarões-flamengo (Carcharhinus acronotus), todos fêmeas, com comprimentos de 114, 108 e 103 centímetros.

A equipe também realizou exames de ultrassom, coletas de sangue, muco e outras amostras biológicas.

Segundo o professor e coordenador do projeto ECOTUBA, Paulo Oliveira, esses procedimentos permitem obter informações sobre aspectos biológicos e fisiológicos dos indivíduos.

"E contribuem para os estudos sobre a ocorrência e a movimentação dos tubarões no ambiente marinho", informou o professor do Departamento de Pesca e Aquicultura da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

O secretário de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, Daniel Coelho, reforça que o projeto de monitoramento contribui para o fortalecimento das ações de segurança aquática em Pernambuco.

"Favorecendo a integração entre pesquisa científica, gestão ambiental, conservação da biodiversidade marinha e proteção da população", pontuou o gestor.

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