RIO DE JANEIRO Tubarões são vistos em praia do Rio de Janeiro e filmados por pescador: "Coração veio na boca" Animais se alimentavam de um cardume de manjubinha na Praia da Vila, uma das mais famosas do município, na Região dos Lagos

A saída para pesca esportiva teve visitantes inesperados na última terça-feira (25) em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Pescadores estavam em caiaques quando foram surpreendidos por três tubarões na altura da Praia da Vila, uma das mais famosas do município.

Todo o momento foi registrado em vídeo por Filipe de Oliveira Carvalho, prova de que não era história de pescador. As imagens foram compartilhadas no perfil dele no Instagram (@filipe.fishing). É possível ver a surpresa do encontro, enquanto ele rema no caiaque, um tubarão passa muito próximo.





O encontro inesperado trouxe uma reação espontânea do pescador:

"Meu Deus do céu, um tubarão, velho. Mentira! Coração veio na boca agora, heim. Tu tá doido, velho?"

Ao conversar com outro pescador que também estava a bordo de um caiaque, Filipe fala que o equipamento não foi atingido pelo tubarão, mas que o animal o seguiu. Para ele, seria um tubarão-limão, com cerca de 2 metros.

Em um segundo vídeo, gravado na sequência, Filipe mostra pássaros bem próximos à água quando tentavam se alimentar do cardume de manjubinha. Submersos, três tubarões também miravam os peixes. Em alguns momentos, um deles chegava a saltar para abocanhar a presa.

"Olha só! Meu Deus do Céu! Tem um monte!", diz o pescador quando é surpreendido pelo salto de um dos tubarões.

Em uma das publicações, uma pessoa comentou: "Quase que ele te pesca".

A presença de tubarões tão perto a embarcações pode provocar medo, e um certo pavor, mas os riscos de incidentes envolvendo humanos, segundo especialistas, são extremamente baixos. De acordo com dados do Museu da Flórida, a média anual de ataques não provocados é de apenas 64 casos em todo o mundo. Em 2024, o número ficou um pouco acima da média: foram 88 incidentes, sendo quatro fatais. No Rio de Janeiro, desde 1931, apenas sete registros de incidentes fatais com tubarões foram documentados.

Mais visitas no RJ

Também nessa semana, no último domingo (23), um tubarão mako (Isurus oxyrinchus) foi observado e filmado nadando entre o Monumento Natural das Ilhas Cagarras e a Praia de Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro. É a primeira vez que a espécie é documentada viva em águas próximas à costa carioca. O avistamento foi realizado por uma equipe de mergulhadores da Macau Dive.

— Não é uma notícia para a gente ficar com medo, pra causar alarde, não. O Rio de Janeiro tem um histórico quase zero de incidência de tubarão. Ver esse animal aqui pra gente é motivo de muita alegria, um predador topo de cadeia, importantíssimo pro equilíbrio do ecossistema marinho — disse Ricardo Gomes, diretor do Instituto Mar Urbano, em publicação numa rede social.

