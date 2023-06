Tubulação de gás da Refinaria de Duque de Caxias pega fogo

A- A+

Uma tubulação de gás da Refinaria de Duque de Caxias (Reduc), no Rio de Janeiro, pegou fogo na tarde desta quarta-feira (28). Os bombeiros do quartel de Campos Elísios, que fica ao lado da refinaria, foram acionados para conter as chamas às 15h42. A tubulação de gás foi fechada, para evitar a propagação do fogo, e o incêndio controlado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Mas os agentes continuam no trabalho de rescaldo.

A Reduc, localizada na Baixada Fluminense, é uma das maiores refinarias de petróleo do Brasil. Responsável por 80% da produção de lubrificantes e pelo processamento de gás natural.

Veja também

LGBTQIAP+ Superintendência Regional do Trabalho de PE estreia Comissão de Diversidade e Inclusão no Brasil