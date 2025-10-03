A- A+

Abastecimento Tubulações da Adutora do Agreste atravessam túnel na BR-232, em Caruaru Travessia foi realizada pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) nessa quinta-feira (2)

A obra da Adutora do Agreste chegou a uma etapa decisiva nessa quinta-feira (2), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, com a conclusão da travessia de tubulações de grande porte pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).

Ao todo, nove tubulações atravessaram o km 126 da BR-232 por meio de uma estrutura metálica conhecida como ARMCO, que é um túnel construído especialmente para dar passagem ao empreendimento.

Foram instalados 63 metros de tubos com 1.200 milímetros de diâmetro, capazes de transportar quase 1.500 litros de água por segundo do Rio São Francisco para o atendimento do abastecimento de Caruaru e outras 13 cidades do Agreste.

Nove tubulações atravessaram o km 126 da BR-232, em Caruaru, para a Adutora do Agreste | Foto: Compesa/Divulgação

As atividades tiveram início no dia 30 de setembro e exigiram um planejamento minucioso devido a sua complexidade, como explicou o gerente da obra, Lucíolo Ferraz.

“São serviços de alta complexidade, desenvolvidos para que tudo fosse executado dentro do previsto. Vencemos mais um desafio importante”, disse.

Segundo o gerente, a intervenção seguiu todas as normas estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para passagens de estruturas sob rodovias.

Com a conclusão desta fase, a obra entra na reta final para os testes que irão ampliar a oferta de água, inicialmente para os municípios de Caruaru e Bezerros.

Paralelamente, outras equipes atuam em diferentes pontos da Adutora do Agreste. Em Bezerros, após o distrito de Encruzilhada de São João, foi erguida uma Torre Piezométrica, dispositivo que protege e regula a pressão do sistema. No local, segue em andamento a montagem do sistema hidráulico que fará a interligação com a adutora.

A Estação de Tratamento de Água (ETA) de Bezerros também passa por adequações para receber as águas do São Francisco.

A previsão é que todas as intervenções no trecho Caruaru-Bezerros sejam concluídas até novembro de 2025, quando começarão os testes de operação.

Trecho Caruaru-Santa Cruz do Capibaribe

Outra frente importante é o Lote 4B, que liga Caruaru a Santa Cruz do Capibaribe. O trecho envolve a implantação de 66 quilômetros de tubulações, dos quais 63 já foram executados. A estimativa é que parte do sistema entre em testes no início de 2026.

Esse segmento será interligado à Adutora do Alto Capibaribe, inaugurada em dezembro de 2024, assegurando o abastecimento de municípios hoje dependentes exclusivamente da barragem de Jucazinho, via Tramo Norte: Frei Miguelinho, Santa Maria do Cambucá, Vertentes, Vertente do Lério e Toritama, além de Taquaritinga do Norte, que também será contemplada pelo projeto.



Com informações da assessoria.

