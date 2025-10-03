Tubulações da Adutora do Agreste atravessam túnel na BR-232, em Caruaru
Travessia foi realizada pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) nessa quinta-feira (2)
A obra da Adutora do Agreste chegou a uma etapa decisiva nessa quinta-feira (2), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, com a conclusão da travessia de tubulações de grande porte pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).
Ao todo, nove tubulações atravessaram o km 126 da BR-232 por meio de uma estrutura metálica conhecida como ARMCO, que é um túnel construído especialmente para dar passagem ao empreendimento.
Leia também
• CTTU divulga esquema especial de mobilidade para eventos esportivos e culturais do final de semana
• Compesa prorroga prazo para conclusão de obras nas Avenidas Sul e Domingos Ferreira
• Raquel Lyra anuncia fim de rodízio de água em São José do Egito e entrega cozinhas comunitárias
Foram instalados 63 metros de tubos com 1.200 milímetros de diâmetro, capazes de transportar quase 1.500 litros de água por segundo do Rio São Francisco para o atendimento do abastecimento de Caruaru e outras 13 cidades do Agreste.
As atividades tiveram início no dia 30 de setembro e exigiram um planejamento minucioso devido a sua complexidade, como explicou o gerente da obra, Lucíolo Ferraz.
“São serviços de alta complexidade, desenvolvidos para que tudo fosse executado dentro do previsto. Vencemos mais um desafio importante”, disse.
Segundo o gerente, a intervenção seguiu todas as normas estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para passagens de estruturas sob rodovias.
Com a conclusão desta fase, a obra entra na reta final para os testes que irão ampliar a oferta de água, inicialmente para os municípios de Caruaru e Bezerros.
Paralelamente, outras equipes atuam em diferentes pontos da Adutora do Agreste. Em Bezerros, após o distrito de Encruzilhada de São João, foi erguida uma Torre Piezométrica, dispositivo que protege e regula a pressão do sistema. No local, segue em andamento a montagem do sistema hidráulico que fará a interligação com a adutora.
A Estação de Tratamento de Água (ETA) de Bezerros também passa por adequações para receber as águas do São Francisco.
A previsão é que todas as intervenções no trecho Caruaru-Bezerros sejam concluídas até novembro de 2025, quando começarão os testes de operação.
Trecho Caruaru-Santa Cruz do Capibaribe
Outra frente importante é o Lote 4B, que liga Caruaru a Santa Cruz do Capibaribe. O trecho envolve a implantação de 66 quilômetros de tubulações, dos quais 63 já foram executados. A estimativa é que parte do sistema entre em testes no início de 2026.
Esse segmento será interligado à Adutora do Alto Capibaribe, inaugurada em dezembro de 2024, assegurando o abastecimento de municípios hoje dependentes exclusivamente da barragem de Jucazinho, via Tramo Norte: Frei Miguelinho, Santa Maria do Cambucá, Vertentes, Vertente do Lério e Toritama, além de Taquaritinga do Norte, que também será contemplada pelo projeto.
Com informações da assessoria.