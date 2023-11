A- A+

RESGATE ''Tudo indica que amanhã os brasileiros em Gaza vão sair'', diz líder do governo no Senado Executivo pediu o apoio de outros países para ajudar na liberação de cidadãos do Brasil

O líder do governo no Senado, senador Jaques Wagner (PT-BA), afirmou que “tudo indica” que os 34 brasileiros e palestinos próximos que esperam autorização para sair da Faixa de Gaza pelo Egito devem ser liberados para deixar o local de conflito nesta quarta-feira (8).

— Acho que uma boa notícia é que tudo indica que amanhã, finalmente, os 34 brasileiros em Gaza vão sair. Eu diria que está quase confirmado, mas como tudo lá é surpresa, só confirmaria quando ele estiverem no avião — disse Wagner.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chanceler Mauro Vieira se reuniram para discutir essa situação ontem. Existe forte preocupação com a permanência de nacionais na zona de conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas.

Depois de dois dias fechada pelo governo do Egito, a passagem de Rafah, por onde estrangeiros em Gaza estavam deixando o enclave palestino, foi reaberta nesta segunda-feira. Até o momento, foram liberadas quatro listas de pessoas autorizadas a sair da zona de conflito, mas nenhuma delas de nacionalidade brasileira.

Wagner afirmou que houve várias negociações para liberar os brasileiros e que ele recebeu a informação sobre a possível liberação quando estava na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) durante a votação da reforma tributária.

A avaliação é que, além do risco de serem atingidos pelos bombardeios, produtos de primeira necessidade, como alimentos, remédios, água e energia a gás, podem faltar. A demora na liberação dos brasileiros que estão em Gaza levou o governo a intensificar os contatos com altas autoridades de país com posição de destaque no impasse.

Na última sexta-feira, em uma conversa telefônica com Mauro Vieira, o chanceler de Israel, Eli Cohen, garantiu que os brasileiros que estão em Gaza serão liberados para atravessar a fronteira até quarta-feira, na pior das hipóteses.

A fronteira de Rafah, que liga o Egito à Faixa de Gaza, é o único local para entrada e saída de pessoas ou mercadorias no enclave palestino.

Os 34 brasileiros e parentes próximos que aguardam autorização para deixar a Faixa de gaza estão abrigados nas cidades de Khan Younes e Rafah, próximas à fronteira com o Egito. Segundo o Itamaraty, o esquema de resgate prevê auxílio desde a saída da Faixa de Gaza – com equipes e ônibus de prontidão, medicamentos e alimentação – até o embarque no Aeroporto do Cairo, onde um aeroporto da Força Aérea Brasileira (FAB) os aguarda.

Veja também

Chuvas Chuvas deixa quatro mortos e milhares de afetados em Honduras e Guatemala