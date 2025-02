A- A+

SAÚDE Tudo o que se sabe até agora sobre o novo coronavírus com "potencial pandêmico" Testes em laboratório mostram que a nova cepa pode ter a mesma capacidade de se espalhar em humanos como a Sars-CoV-2

Um novo tipo de coronavírus encontrado em morcegos de Hong Kong, na China, pode ter a mesma capacidade de se espalhar em humanos do que a Sars-CoV-2, que causou a pandemia da Covid-19. O achado ocorre algumas semanas antes da pandemia global completar cinco anos no Brasil. O estudo feito em conjunto pelo Instituto de Virologia de Wuhan e pelo Laboratório de Guangzhou foi publicado pela revista Nature.

Chamado de HKU5-CoV-2, a nova cepa é um coronavírus pertencente à família de patógenos merbecovírus. Vírus dessa família foram detectados em visons e pangolins – o animal que se acredita ser o intermediário da Covid entre morcegos e humanos.





Segundo os pesquisadores, os dois vírus conseguem se ligar à enzima conversora da angiotensina 2 (ACE2) para infectar as células. Os testes em laboratório até o momento mostram que a nova cepa pode contaminar células humanas, porém, felizmente, até o momento o HKU5-CoV-2 não foi detectado em humanos.

Os cientistas do Laboratório de Guangzhou, liderados pela virologista, Shi Zhengli, uma das maiores pesquisadoras em coronavírus em morcegos, e que trabalhou diretamente no Instituto de Virologia de Wuhan durante a pandemia de coronavírus, publicaram que o coronavírus contaminou tecidos pulmonares e intestinais cultivados artificialmente com células humanas.

Entretanto, os especialistas afirmam que "os riscos de disseminação do vírus para humanos precisam ser investigados".

