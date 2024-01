A- A+

tecnologia Tudo o que se sabe sobre o primeiro implante cerebral em humano feito pela Neuralink Dispositivo quer conectar o cérebro a celulares e computadores e promete ajudar pessoas com deficiência visual e auditiva, além de portadores doenças como mal de Parkinson

A Neuralink, empresa de Elon Musk, realizou seu primeiro implante cerebral em um ser humano. O feito é um grande passo em direção à meta do bilionário de um dia permitir que as pessoas controlem computadores com suas mentes.

Musk deu um nome ao dispositivo de implante de "Telepatia" e disse que os primeiros a utilizarem serão pessoas com deficiência que perderam o uso dos dedos.

Após a realização do implante, Musk informou em sua conta no X (antigo Twitter) que o paciente se recupera bem.

Veja tudo o que se sabe sobre a Neuralink e o primeiro teste em humanos da empresa:

O que é Neuralink?

Neuralink é uma startup fundada por Elon Musk em 2017. Ela está tentando construir uma interface cérebro-computador que ajudaria pessoas com lesões traumáticas a operar celulares e computadores usando apenas seus pensamentos. Para fazer isso, a empresa trabalha na implantação de eletrodos no cérebro das pessoas.

O implante cerebral já foi feito antes?

Sim. A Neuralink se baseia em décadas de tecnologia destinada a implantação de eletrodos em cérebros humanos para interpretar sinais e ajudar no tratamento dos sintomas de doenças como paralisia, epilepsia e mal de Parkinson.

Um dos primeiros dispositivos é conhecido como Utah array, que foi testado pela primeira vez em um ser humano em 2004. Muitos concorrentes entraram no campo, incluindo Synchron e Precision Neuroscience.

Fazer um implante cerebral é legal?

A Food and Drug Administration dos EUA deu aprovação à Neuralink para ensaios clínicos em humanos em maio do ano passado, após uma série de testes de implantes em vários animais.

A empresa foi fortemente criticada por seu trabalho cirúrgico em animais, especialmente primatas, por grupos como o Comitê de Médicos pela Medicina Responsável, que chegou a afirmar que a empresa estragou muitas dessas cirurgias.

O que há de diferente no dispositivo Neuralink?

O dispositivo da Neuralink contém mais de mil eletrodos, muito mais do que outros implantes. Ele tem como alvo neurônios individuais, enquanto a maioria dos dispositivos em desenvolvimento têm como foco sinais emitidos por grupos de neurônios. Se funcionar, deverá permitir um maior grau de precisão.

Como isso funciona exatamente?

O implante coloca o chip e outros componentes eletrônicos dentro do crânio do usuário, com comunicações sem fio, enviando dados de sinais cerebrais para um aplicativo da Neuralink, que os decodifica em ações e intenções.

O carregamento também é feito sem fio. A Neuralink desenvolveu um robô cirúrgico sob medida para realizar o procedimento de implante.

O que Musk e Neuralink querem fazer com chips cerebrais?

Inicialmente, a Neuralink quer ajudar pessoas paralisadas. Eventualmente, Musk diz que seu dispositivo pode ajudar pessoas com perda auditiva e visual.

O bilionário disse esperar que um dia o implante possa permitir objetivos futuristas, como ajudar os humanos a se fundirem com a inteligência artificial.

O que acontecerá durante o primeiro teste do cérebro humano da Neuralink?

O teste tem como objetivo ajudar a empresa a definir o design certo para o dispositivo. No ano passado, a Neuralink disse que realizaria 11 cirurgias em 2024, embora as previsões tenham sido excessivamente otimistas.

Quanto tempo levará este estudo?

Normalmente, esse tipo de estudo envolve de 5 a 10 pacientes e dura até um ano. O próximo passo é uma pesquisa de viabilidade e, em seguida, um estudo fundamental, que é análogo a um estudo de Fase III para um medicamento.

Se tudo correr bem, provavelmente levará entre cinco anos e uma década até a comercialização do dispositivo.

