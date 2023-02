Tudo sobre esports: O que é e porque está virando uma febre no mundo

A- A+

As competições de videogame são chamadas de "esports", também conhecidas como "e-Sports", "egames" ou "esportes eletrônicos".

O principal aspecto disso são as equipes lutando umas contra as outras em torneios por prêmios monetários. Funciona de forma semelhante aos esportes convencionais, podendo conferir clicando aqui e obtendo mais informações sobre as melhores casas de apostas com sites que aceitam pix. Atletas nos níveis mais altos estão continuamente competindo pelas classificações mais altas em seu esporte ou jogo escolhido.

As origens dos esports

Você deve se perguntar, como surgiram os esportes,temos a resposta para você. Na década de 1990, os jogos passaram de um passatempo para um esporte profissional legítimo. Esports, ou jogos profissionais competitivos, é uma indústria de $1 bilhão em rápido crescimento hoje, seguida ao vivo por dezenas de milhões de espectadores, e sua possível estreia olímpica está por volta do ano de canto e vem crescendo ainda mais com o crescimento das casas de aposta.

O setor de esports é uma corrida do ouro moderna, com um tremendo desenvolvimento a cada ano, fazendo com que essa modalidade se torne um fenômeno mundial no mercado dos jogos online e em competições das casas de apostas. Ligas esportivas tradicionais, como NHL e NBA, iniciaram torneios e ligas, e os proprietários de times da NBA e da NFL adicionaram participações acionárias em times de esports. As principais redes de mídia ESPN, TBS, SyFy e Telemundo transmitem eventos de esports.

Times universitários de esports e/ou bolsas de estudo para esports foram adicionados a mais de 600 faculdades e universidades nos EUA, e este ano a Play VS anunciou um acordo para oferecer esports a 19.500 escolas de ensino médio. Os esports estão aqui para ficar, como as estatísticas deixam claro.

Por que os esports são tão populares?

Os jogadores adoram a rivalidade. Eles aspiram à excelência. Vencer está no centro do que significa jogar video games, desde 1972, quando o vencedor do primeiro evento de esports ganhou uma assinatura anual da Rolling Stone, até os dias atuais, onde os prêmios incluem até dezenas de milhões de dólares.

Há também acesso a esports. Para praticar um esporte tradicional, você pode precisar reunir todos no mesmo local físico, mas os jogos online permitem que você jogue com jogadores de todo o mundo no conforto da sua casa.

Espectadores de esports via streaming

Outro fator que contribui para a popularidade dos esports é o streaming, que permite que você assista a outras pessoas, incluindo jogadores profissionais, jogando em plataformas como o Twitch. Em 2017, 355 bilhões (sim, bilhões) de minutos foram vistos no Twitch, que pertence à Amazon. Twitch atraiu 15 milhões de visitantes diários em 2017.

A cultura de jogos de hoje enfatiza tanto jogar quanto assistir os outros jogarem. De acordo com nossas próprias pesquisas internas, o jogador típico gasta 25 horas por semana jogando enquanto também se envolve 25 horas por semana em outras atividades online, como assistir a streams.

Trabalhos de esports: obtendo um profissional

O sonho de ser profissional é vendido nos esports. O que poderia ser mais empolgante do que ganhar a vida como jogador profissional, especialmente quando comparado a carreiras mais convencionais, como contador, advogado ou associado de vendas - sem ofensa para aqueles que trabalham nessas profissões - já que 83% das adolescentes e 95% dos adolescentes jogam videogame regularmente? Com centenas de milhões de jogadores disputando um número limitado de assentos, a competição de esports é acirrada.

Quais são os esports mais populares?

Como dissemos no início, os jogos em equipe predominam no universo dos esports. Embora existam algumas competições single player para jogos como FIFA e Starcraft, elas não são tão populares quanto alguns dos outros jogos disponíveis. Além disso, embora o Fortnite seja um jogo para um jogador, você joga com outras 99 pessoas, então vamos incluí-lo.

De acordo com o prêmio em dinheiro, competidores e espectadores, estes são os melhores jogos de esports, listados em nenhuma ordem específica:

DOTA 2: 15 milhões de espectadores de pico, 59 equipes ativas e prêmio em dinheiro para o campeonato $ 35.000.000 e aumentando

Fortnite: US$ 30 milhões em prêmios, 40 milhões de jogadores e 2 milhões de espectadores

24 equipes, um pico de 44 milhões de espectadores e US$ 7 milhões para League of Legends

CS:GO: Mais de 40 equipes, US$ 1 milhão em prêmios em dinheiro do campeonato e 1,2 milhão de espectadores

20 equipes, $ 5 milhões e 300.000 espectadores para Overwatch

$2 milhões, 20 equipes e 800 mil espectadores para PUBG.]

Quais equipes de esports são as melhores?

As melhores equipes de esports do mundo são difíceis de classificar porque algumas fazem parte de grandes corporações que participam de uma variedade de jogos. Por exemplo, o Team Liquid compete em 24 esportes, variando de Auto Chess a DOTA, e ganha $2.250 e $22 milhões, respectivamente, para cada esporte.

É importante observar que o valor de cada equipe de esports como um todo não é considerado em nosso ranking. As avaliações das equipes de esportes eletrônicos do segundo relatório anual da Forbes acabaram de ser publicadas.

É evidente que essas equipes são muito mais do que apenas rivais em competições de videogame. Eles construíram seguidores semelhantes a cultos com dezenas de milhões de seguidores em todas as plataformas e agora podem lucrar com isso.

Por exemplo, o clã Faze não apareceu na lista em 2018, mas subiu no ranking em 2019 com um preço projetado de $35 milhões. A maior parte disso é atribuída a eles se tornarem máquinas de criação de conteúdo com a ajuda de seus fãs consideráveis.

A maioria das equipes da lista experimentou um crescimento de mais de 50%, o que é uma ilustração impressionante da rapidez com que o setor de esportes eletrônicos está crescendo no momento.

A lista deve ser usada apenas como um guia porque é difícil confirmar os resultados, mas serve como um lembrete de que esports é mais do que apenas os jogadores. Os investidores globais estão de olho no esporte e será interessante ver como ele muda com o tempo, devido à popularidade que se tornou.

O que os profissionais de esports ganham?

Como você pode ver, algumas competições de eSports agora são tão populares que os números de audiência são ainda maiores do que os dos esportes tradicionais. Por exemplo, Tiger Woods ganhou US $3 milhões após vencer o The Masters, o troféu de maior prestígio do golfe, em 2019. Isso ocorre em um esporte que é praticado há muitos séculos.

Também é o mesmo que "Bugha", de 16 anos, ganhou no videogame Fortnite World Championship, criado em 2017.

Conclusão

No entanto, é preferível estar presente pessoalmente nos eventos para vivenciar plenamente a magia dos esports. O site dos organizadores ou os revendedores de ingressos geralmente oferecem ingressos para grandes eventos.

Existem também torneios de e-sports menores que são frequentemente mais acessíveis e mais baratos. Isso pode ser aprendido por meio de comunidades de mídia social, convenções de jogos e comunidades de jogos específicas.

