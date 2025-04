A- A+

lady gaga Operação Lady Gaga terá bloqueios com detectores de metais e transporte 24 horas; tudo sobre o show Apresentação gratuita no Posto 2 da Praia de Copacabana está marcada para o próximo sábado, dia 3

Passado o susto, a expectativa voltou com força: poucos dias depois de instalado, um banner gigante na entrada do Túnel Novo, anunciando o show de Lady Gaga na Praia de Copacabana, foi trocado.

O intervalo entre a aplicação de uma peça publicitária e outra deixou os fãs da diva com um compreensível friozinho na espinha, mas a verdade é que já está praticamente tudo pronto — inclusive o novo banner.

No próximo sábado, a cantora americana avistará à sua frente, no megapalco erguido na praia, 1,6 milhão de espectadores, ou seja, o maior público de sua carreira.

Os little monsters (como são chamados os fãs da cantora), que já contam os minutos, vão encontrar estrutura comparável às de dois grandes eventos na orla, o show de Madonna, em maio do ano passado, e o último réveillon.

Na Operação Lady Gaga, mais uma vez o público vai passar por bloqueios com detectores de metais antes de chegar à Avenida Atlântica.

Serão instalados 150 equipamentos, além de 18 câmeras de reconhecimento facial e 78 torres de segurança.

O Centro de Operações e Resiliência do Rio (COR) vai trabalhar com 240 câmeras no bairro — 106 só na Avenida Atlântica —, e 40 da organização do evento, além de quatro drones.

O órgão recomenda a instalação e o uso por turistas do aplicativo cor.rio, que é traduzido para diversos idiomas.

As restrições de acesso a Copacabana começam na sexta-feira, com a proibição de estacionamento em três mil vagas nas ruas.

A partir do primeiro minuto do dia do espetáculo, 3 de maio, será proibida a entrada de ônibus fretados, e seu estacionamento em bairros do entorno — Leme, Ipanema, Lagoa e Urca —, além do Morro do Pasmado.

A partir das 7h de sábado, haverá interdição total da Avenida Atlântica.

Das 18h em diante, será feito o bloqueio aos acessos, com 24 pontos de interdição, exceto para ônibus e táxis.

A partir das 19h30, o bloqueio será total para todos os veículos. Haverá esquema especial de transporte público no BRT, que terá linhas funcionando 24 horas, e no metrô, que manterá as estações de Copacabana em operação das 5h do sábado, dia 3, às 23h do dia seguinte.

A volta à normalidade, na orla e no bairro, se dará em etapas, a partir das 4h de domingo.

A hora da estrela: 21h45

Com direito a sets de DJs antes e depois do show, a apresentação de Lady Gaga está prevista para começar às 21h45 de sábado, e deve durar em torno de duas horas e meia.

Ao longo de toda a orla serão espalhadas 16 torres de delay, equipamento usado para melhorar a distribuição do som.

A prefeitura já faz as contas: a expectativa é uma injeção de R$ 600 milhões na economia da cidade, 27,5% a mais do apurado no show de Madonna.

"Quando um show tem público muito grande, é sempre um desafio para a cidade em relação a todos os órgãos, mas é algo mais pontual. A gestão tem que ter olhar criterioso. O governo do estado atua com a segurança pública, e a prefeitura, no ordenamento urbano, de trânsito, bloqueios, meios de transporte. A gente vem fazendo reuniões há muitos meses. Mas o réveillon e o show da Madonna já mostraram que a gente entrega um grande espetáculo" afirmou Bernardo Fellows, presidente da Riotur.

Chegadas e partidas

Entre os dias 1º e 4 de maio, o Aeroporto Internacional Tom Jobim contará com 24 voos extras operados pela Latam.

A companhia aérea Azul prevê 230 operações naquele aeroporto e outras 252 no Santos Dumont.

Em 17 de abril, de acordo com levantamento do Hotéis Rio, a taxa média de reservas para o período já havia atingido a marca de 71,4%, superando os níveis habituais de maio.

O público esperado — equivalente ao do show de Madonna, em 2024 — terá à disposição ambulâncias em seis pontos na orla.

Três postos médicos serão montados ao longo da Avenida Atlântica: na altura da Avenida Princesa Isabel, na Praça do Lido, e perto da Rua República do Peru.

Os hospitais municipais Miguel Couto e Souza Aguiar serão referências de retaguarda.

Segundo o secretário de saúde, Daniel Soranz, a proibição de vidros e objetos perfurocortantes vem reduzindo as ocorrências.

"A operação de saúde melhorou muito em Copacabana desde que foram implementados os pontos de revista, quando a gente impede a entrada de materiais perfurocortantes, vidros e garrafas" observou o secretário, que, na coletiva sobre os preparativos para o show realizada nesta sexta-feira, informou ainda sobre o reforço da vacinação contra sarampo na rede hoteleira.

Moradores e comerciantes de Copacabana devem ficar atentos: a Companhia Municipal de Limpeza Urbana ( Comlurb) avisa que, no dia do show, não haverá coleta de lixo nos prédios residenciais e no comércio em geral.

O descarte deve ser feito apenas no domingo, no fim de tarde, com retirada a partir das 19h.

A operação de limpeza terá 1.630 garis e um toque perfumado: na manhã de domingo, os agentes vão espalhar essência de eucalipto pela orla.

Efetivo de segurança

No dia 3, serão mobilizados 1.310 agentes da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal, que contarão com o apoio de 78 viaturas, 24 motocicletas e nove reboques.

As ações incluem patrulhamento, fiscalização do comércio ambulante irregular e desobstrução de áreas públicas.

Também serão realizados o ordenamento do trânsito e a fiscalização de táxis, carros de aplicativo e transporte complementar na região.

O governo do estado ainda não divulgou esquema especial para o megashow, mas o reforço na segurança está sendo planejado para diversos pontos da cidade, não só em Copacabana e seu entorno.

Em alto-mar, a fiscalização das embarcações que vão acompanhar o evento já começou.

Batalhões de Botafogo (2º BPM) e de Copacabana (19º BPM) vão reforçar o efetivo de agentes e equipamentos de segurança, além do número de viaturas, e investir na qualificação especializada de policiais para operar drones, que também auxiliam no reconhecimento facial.

A PM deverá posicionar viaturas em 16 pontos ao longo da Avenida Atlântica.

A Diretoria de Infraestruturas de Tecnologia da Polícia Militar solicitou a inscrição extraordinária de dois policiais no curso de Operadores de RPAS (Sistemas de aeronaves pilotadas remotamente, em tradução livre do inglês) para reforçar a equipe qualificada em drones.

O 3º Grupamento Marítimo de Copacabana deve mobilizar quatro motos aquáticas, uma lancha de salvamento e dois botes infláveis, além de uma ambulância e duas viaturas.

Em cada ponto de bloqueio externo de trânsito do bairro, uma dupla de policiais das unidades do 14º BPM (Bangu), 18º BPM (Jacarepaguá) e 40º BPM (Campo Grande), atuará em conjunto com CET-RIO ou Guarda Municipal, no sábado e no domingo.

Longe de Copacabana, no Recreio dos Bandeirantes, o Terminal BRT Alvorada e a estação do metrô Jardim Oceânico também terão policiamento ostensivo, feito por agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes).

