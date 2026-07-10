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Internacional Tufão Bavi avança em direção à China enquanto capital de Taiwan fecha escolas Mais de 17 mil pessoas foram evacuadas em Zhejiang, e 170 mil equipes de resgate foram colocadas em estado de prontidão, informou a agência oficial chinesa Xinhua

Um poderoso tufão avançava em direção à costa leste da China nesta sexta-feira, 10, o mais recente de uma série de tempestades fatais que já deixaram 50 mortos nesta semana em outras duas regiões do país. O tufão Bavi, com ventos sustentados de até 155 km/h, deve inicialmente passar ao norte de Taiwan, levando chuvas intensas à ilha de 23 milhões de habitantes entre a noite de sexta-feira (10) e o sábado (11).

As escolas foram fechadas nesta sexta-feira em Taipé, capital de Taiwan, e embarcações pesqueiras foram mantidas atracadas em portos do norte da ilha. Muitos voos para o Japão, Hong Kong e outros destinos foram cancelados até sábado, embora alguns ainda estejam programados, informou a Agência Central de Notícias de Taiwan.

A trajetória atual do Bavi em direção ao noroeste deve levá-lo sobre algumas ilhas remotas do Japão antes de passar ao norte de Taiwan no sábado. A previsão é que toque o solo na China na noite de sábado, ao sul de Xangai, próximo à divisa entre as províncias de Fujian e Zhejiang.

Mais de 17 mil pessoas foram evacuadas em Zhejiang, e 170 mil equipes de resgate foram colocadas em estado de prontidão, informou a agência oficial chinesa Xinhua. Fujian suspendeu parte das rotas de balsas devido aos ventos fortes e ao mar agitado e determinou o retorno dos barcos pesqueiros aos portos

O Bavi perdeu força desde o início da semana, quando era classificado como um supertufão e provocou ventos violentos em Saipan e outros territórios americanos no Pacífico.

No sul da China, as autoridades anunciaram na quinta-feira que 39 pessoas morreram em enchentes provocadas pela tempestade tropical Maysak, que atingiu partes da região de Guangxi durante vários dias com chuvas recordes.

As precipitações romperam reservatórios, incluindo o colapso parcial de uma barragem em Hengzhou, que inundou uma ampla área com águas barrentas e de forte correnteza. As enchentes deixaram moradores isolados nos segundos andares e pavimentos superiores de edifícios por vários dias, muitos deles sem energia elétrica, até a chegada das equipes de resgate.

Outras 11 pessoas morreram no centro da China após fortes tempestades e tornados atingirem a província de Hubei na noite de segunda-feira. Separadamente, um deslizamento de terra matou 21 trabalhadores florestais na província de Gansu, no oeste da China, na terça-feira. Segundo as autoridades, esse desastre não teve relação com as tempestades. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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