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meteorologia Tufão Champi se intensifica para a categoria 5, mas se afasta de terra firme; Trudy enfraquece Furacão Trudy enfraqueceu para uma tempestade tropical na manhã de segunda-feira (19), depois de atingir partes da costa do Pacífico do México com chuvas e ventos

O tufão Champi passou do Pacífico ocidental para o Mar das Filipinas e se tornou um supertufão de categoria 5, com ventos máximo sustentados de 258 km/h, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional dos EUA, nesta segunda-feira, 19. O tufão, no entanto, não está perto da terra firme.

Champi passou anteriormente perto de Guam, e os governadores de Guam e das Ilhas Marianas do Norte solicitaram declarações de emergência sobre desastres na sexta-feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, aprovou a declaração de emergência para Guam.

A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências disse que a assistência federal estava disponível para o território para complementar os esforços de resposta local.

Enquanto isso, o furacão Trudy enfraqueceu para uma tempestade tropical na manhã de segunda-feira, depois de atingir partes da costa do Pacífico do México com chuvas e ventos. A tempestade teve ventos máximos sustentados de 100 km/h e se movia para oeste a 9 km/h, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA em Miami.

Trudy está se afastando da costa e pode passar ao sul da Península da Baixa Califórnia na segunda e terça-feira.

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