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china Tufão Dolphin provoca cancelamentos de voos e evacuações na China Dolphin tocou o solo perto da cidade de Yuhan, na província de Zhejiang, por volta das 17h30 (06h30 em Brasília)

O tufão Dolphin, que nos últimos dias levou chuvas fortes e ventos à ilha japonesa de Okinawa, atingiu neste domingo (9) a costa leste da China, onde provocou o cancelamento de cerca de 1.500 voos.

Dolphin tocou o solo perto da cidade de Yuhan, na província de Zhejiang, por volta das 17h30 (06h30 em Brasília), informou o Centro Meteorológico Nacional em uma publicação online.

A costa leste da China, densamente povoada, se preparou por vários dias para a chegada do tufão, em meio a grandes transtornos no transporte, evacuações e um alerta máximo por parte das autoridades.

Aproximadamente 1.400 voos de e para os dois principais aeroportos de Xangai foram cancelados neste domingo, informou a televisão estatal CCTV, acrescentando que no aeroporto da cidade vizinha de Hangzhou, este número foi de 270.

Em Okinawa, sete pessoas sofreram ferimentos leves, incluindo um homem com mais de 100 anos que foi arrastado pelas rajadas e bateu a cabeça ao cair, indicou o governo da ilha.

Na tarde deste domingo, 5.290 residências em Okinawa estavam sem eletricidade, informou a empresa regional Okinawa Electric Power.

Em Taiwan, dezenas de serviços de balsa foram suspensos e mais de 180 voos foram cancelados devido a uma tempestade que passou pelo norte da ilha.

O Centro Meteorológico Nacional (CMN) da China emitiu na manhã deste domingo um alerta vermelho de tufão, o mais elevado, ao advertir para "chuvas torrenciais extraordinárias" em algumas partes do leste e centro de Zhejiang.

Também são previstas fortes precipitações em Xangai e em partes de Fujian, Anhui e Jiangsu até a tarde de segunda-feira, disse o CMN.

Cerca de 99.000 pessoas foram realocadas em Fujian na noite de sábado, antes da chegada da tempestade, segundo a agência de notícias estatal Xinhua.

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