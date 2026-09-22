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MUNDO Tufão Dujuan deixa quatro mortos e 45.000 casas sem energia elétrica no Japão O fenômeno se afastou da costa japonesa e avançou pelo Pacífico durante a manhã

O tufão Dujuan deixou pelo menos quatro mortos e 22 feridos no Japão, onde milhares de casas próximas a Tóquio ficaram sem energia elétrica após a passagem da tempestade, informaram as autoridades nesta terça-feira (22).

O fenômeno se afastou da costa japonesa e avançou pelo Pacífico durante a manhã.

Dujuan já havia provocado, na segunda-feira, o encerramento antecipado, na capital japonesa, de uma das maiores feiras mundiais de jogos eletrônicos.

O Japão registra tufões fortes no final do verão e início do outono (hemisfério norte), que neste ano também interromperam os Jogos Asiáticos, que estão sendo disputados no país.

A Agência de Administração de Incêndios e Desastres informou que três pessoas morreram na província de Chiba e uma na região de Kanagawa, ambas próximas a Tóquio.

As operações de busca prosseguiam para localizar seis pessoas desaparecidas após deslizamentos de terra provocados pelas chuvas torrenciais, informou a agência.

Mais de 45.000 casas em Chiba continuavam sem energia elétrica na manhã desta terça-feira.

O Dujuan provocou um nível recorde de chuva na região da capital. Oshima, uma ilha a 120 quilômetros ao sul de Tóquio, registrou 832 milímetros de chuva em 48 horas, mais que o dobro da média para o mês de setembro, informou a emissora pública NHK.

As precipitações no distrito de Edogawa, em Tóquio, atingiram o recorde de 282,5 milímetros em 24 horas.

Cientistas afirmam que a mudança climática causada pela atividade humana intensifica o risco de chuvas intensas, já que uma atmosfera mais quente retém mais água.

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