tufão

Tufão força retirada de mais de 150.000 pessoas nas Filipinas

O país enfrenta, em média, 20 tempestades e tufões por ano

Membros da guarda costeira auxiliando na evacuação de moradores da cidade de Guiuan, província de Samar Oriental, região central das Filipinas, antes da chegada do tufão Kalmaegi.Membros da guarda costeira auxiliando na evacuação de moradores da cidade de Guiuan, província de Samar Oriental, região central das Filipinas, antes da chegada do tufão Kalmaegi. - Foto: Divulgação / Guarda Costeira Filipina - Estação De Samar Oriental / AFP

Mais de 150.000 pessoas foram se retiraram, nesta segunda-feira (3), das províncias costeiras das Filipinas devido à chegada do potente tufão Kalmaegi, que tocou o solo em uma região frequentemente afetada por algumas das tempestades mais mortais do país, informaram as autoridades.

O tufão, com ventos de 150 quilômetros por hora, tocou terra na província das ilhas Dinagat, que faz parte do arquipélago das ilhas Visayas, antes das 23h (12h em Brasília), informou o serviço meteorológico.

Às 20h (9h em Brasília), "cerca de 156.000 pessoas" já haviam sido retiradas preventivamente, informou o subdiretor do Escritório de Proteção Civil, Rafaelito Alejandro, em uma coletiva de imprensa.

As Filipinas enfrentam, em média, 20 tempestades e tufões por ano, que frequentemente atingem áreas propensas a desastres onde milhões de pessoas vivem em condições de pobreza.

Com Kalmaegi, o arquipélago já alcançou essa média, declarou à AFP a especialista do serviço meteorológico estatal, Charmaine Varilla, que acrescentou que podem ser esperadas pelo menos "entre três e cinco" tempestades adicionais até o final de dezembro.

As Filipinas foram afetadas por duas grandes tempestades em setembro, incluindo o supertufão Ragasa, que derrubou árvores, arrancou telhados de edifícios e causou a morte de 14 pessoas na vizinha Taiwan.

Segundo especialistas, as mudanças climáticas favorecem o surgimento de fenômenos meteorológicos mais extremos, frequentes e intensos.

