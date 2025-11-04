A- A+

MUNDO Tufão Kalmaegi deixa 26 mortos nas Filipinas Cientistas alertam que as tempestades são cada vez mais frequentes e potentes devido às mudanças climáticas causadas pelo ser humano

Pelo menos 26 pessoas morreram e quase 400.000 foram deslocadas nas Filipinas durante a passagem do tufão Kalmaegi, que provocou inundações nesta terça-feira (4) em grande parte do centro do país.

Vilarejos inteiros da ilha de Cebu ficaram inundados. Vídeos verificados pela AFP mostram carros, caminhões e contêineres de transporte arrastados pelas águas.

Somente em Cebu, 21 pessoas morreram, informou por telefone Rafaelito Alejandro, vice-administrador da Defesa Civil. Segundo ele, o balanço provisório é de 26 mortos, "a maioria por afogamento".

Nas 24 horas anteriores à chegada do Kalmaegi, a área ao redor da capital provincial, a Cidade de Cebu, registrou 183 milímetros de chuva, muito acima da média mensal de 131 milímetros, informou à AFP a meteorologista Charmagne Varilla.

"A situação em Cebu não tem precedentes", afirmou a governadora provincial Pamela Baricuatro no Facebook. "Esperávamos que os ventos representassem o perigo, mas (...) é a água que realmente coloca nossa população em risco. As águas são devastadoras", acrescentou.

Don del Rosario, 28 anos, foi um dos moradores que buscou refúgio nos telhados e partes elevadas das casas na cidade de Cebu durante a tempestade.

"A água subiu muito rápido. Pelo que me disseram, a enchente começou por volta das 3h00. Às 4h00 já estava fora de controle, as pessoas não conseguiam sair de suas casas", comentou.

Centenas de pessoas vivem em barracas desde o terremoto de 6,9 graus de magnitude que abalou Cebu no final de setembro.

As Filipinas enfrentam de 20 tempestades e tufões em média todos os anos, em particular em áreas propensas a desastres, onde milhões de pessoas vivem em condições de pobreza.

Os cientistas alertam que as tempestades são cada vez mais frequentes e potentes devido às mudanças climáticas causadas pelo ser humano.

