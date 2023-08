A- A+

SAÚDE Tumor com cerca de 5 kg é retirado de mulher em cirurgia de emergência, em MG Paciente, de 56 anos, apresentou um aumento do volume abdominal, desde abril deste ano

Uma equipe médica do Hospital 9 de julho, na cidade mineira de Juiz de Fora, fez uma cirurgia de emergência para retirar um tumor de aproximadamente 5 kg de uma mulher, de 56 anos, na última segunda-feira (31).

De acordo com o cirurgião Bruno Marcelino, que realizou o procedimento, a paciente apresentou um aumento do volume abdominal, desde abril deste ano. Após exames de tomografia de abdômen, ela procurou ajuda médica em posto de saúde, que a orientou procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com urgência para internação. Em seguida, ela foi transferida para o hospital.

— A paciente referiu que o intestino não estava funcionando, devido a massa evidenciada no exame de tomografia e palpável, no exame físico — disse o médico.

Marcelino explicou ainda que a paciente foi "submetida a ooforectomia em caráter de urgência", pela obstrução intestinal, e recebeu alta hospitalar em boas condições.

— No momento, ela está aguardando para iniciar quimioterapia, pois tinha uma doença localmente avançada, para posteriormente completar o tratamento cirúrgico com histerectomia total e a retirada das demais estruturas necessárias para tratamento de câncer de ovário — afirmou.



Essa não é a primeira vez que o cirurgião oncológico acompanha uma paciente com uma massa ovariana com essa proporção. Segundo o especialista, esses grandes tumores de ovário são mais comuns.

— Já operei tumores de 11kg, 13kg, 7kg, e por vezes, além das grandes massas, tiramos grande quantidade de líquido, 15 litros, 21 litros — ressalta o médico.

