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Região Metropolitana do Recife Túmulo de homem sepultado há pouco mais de uma semana é violado no cemitério de Moreno Servidores que trabalham no local acionaram a Guarda Civil Municipal, que entrou em contato com as autoridades policiais

O túmulo de um homem de 55 anos, sepultado há pouco mais de uma semana, foi violado no Cemitério Morada das Verdes Colinas, na cidade de Moreno, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a prefeitura da cidade, após a identificação da violação nessa segunda-feira (21), servidores que trabalham no local acionaram a Guarda Civil Municipal, que entrou em contato com as autoridades policiais.

A gestão da cidade informou que as imagens do circuito interno de segurança do cemitério registraram a circulação de uma pessoa no local durante a madrugada e poderão contribuir para as investigações.

"Por meio da Secretaria de Administração e Defesa Social, a Prefeitura de Moreno está à disposição das autoridades e colaborando com a apuração do caso", destacou a gestão.

A prefeitura também informou que a família da pessoa que teve o túmulo violado foi comunicada sobre o ocorrido ainda na manhã da segunda-feira.



"O município reforça seu compromisso com a segurança e com o respeito às famílias e aos espaços de sepultamento, permanecendo à disposição das autoridades para contribuir com o esclarecimento do caso", afirmou a prefeitura.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que foi acionada por meio do 25º BPM para a ocorrência de violação de túmulo no Cemitério Morada das Verdes Colinas, em Moreno, e que o caso de vilipêndio está sendo investigado pela Delegacia de Moreno.

"Ao chegar ao local a guarnição confirmou o fato e isolou o local. As equipes do Instituto de Criminalística farão a perícia. Após a conclusão do laudo, o documento, que faz parte das investigações, será enviado diretamente para a autoridade policial", afirmou a PCPE.

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