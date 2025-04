A- A+

DESPEDIDA Túmulo do Papa Francisco é aberto à visitação do público; veja fotos Fiéis podem prestar homenagens ao Pontífice na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, a partir deste domingo (27)

O túmulo do Papa Francisco foi aberto à visitação do público neste domingo, um dia depois da missa no Vaticano, do cortejo pelas ruas de Roma até a Basílica Santa Maria Maior e da reservada cerimônia de sepultamento. Já no sábado, dezenas de católicos aguardavam ansiosos pela abertura do centro religioso para que pudessem prestar homenagens diante da tumba do Pontífice.

"O túmulo do Papa Francisco em um nicho na Basílica de Santa Maria Maior agora pode ser visitado pelos fiéis, enquanto a Igreja comemora o falecido Papa com o segundo dia dos Novemdiales, ou 'nove dias' de luto", confirmou o Vaticano, na manhã deste domingo.

Presidido pelo cardeal camerlengo Kevin Farrell, o rito final da despedida foi fechado ao público na basílica, onde Francisco pediu para ser enterrado. Este é o primeiro sepultamento de um Pontífice fora do Vaticano desde Leão XIII, em 1903.

O Vaticano divulgou imagens do momento em que o caixão de Francisco é preparado para ser inserido na tumba, feita em mármore de origem lígure e inscrita apenas com "Franciscus", seu nome papal em latim, como pedira o Pontífice em testamento.

De acordo com o Vaticano, o sepultamento durou cerca de 30 minutos. Durante a cerimônia, o caixão permaneceu alguns minutos em frente ao ícone de Maria, onde o Pontífice costumava orar, e crianças levaram flores brancas ao altar.

Um grupo de cerca de 40 pessoas carentes, incluindo moradores em situação de rua, imigrantes e transgêneros, aguardava o caixão do Papa com rosas brancas em mãos. A Santa Fé afirmou que o grupo de pobres e necessitados estaria nos degraus da Basílica de Santa Maria Maior "para prestar a última homenagem ao Papa Francisco".

Dom Ambarus, secretário da Comissão para as Migrações da Conferência Episcopal Italiana e delegado para a área da caridade, contou sobre o momento do sepultamento.

— É uma escolha comovente, porque o Santo Padre será acolhido pela Mãe que ele tanto amou e pelos filhos prediletos — afirmou Ambarus, em entrevista ao Vatican News.

Antes de chegar na Basílica de Santa Maria Maior, o caixão com o corpo de Francisco passou pelas ruas de Roma em cortejo entre a Praça de São Pedro, no Vaticano, e a basílica. Centenas de milhares de fiéis e líderes mundiais lotaram a praça para o funeral do Papa Francisco, e alguns fiéis até acamparam durante a noite para garantir um lugar na cerimônia.

A cerimônia na praça durou uma hora e meia e contou com a participação de 224 cardeais e 750 bispos e padres. Além disso, mais de 50 chefes de Estado e autoridades estiveram presentes no funeral.

A escolha pela Basílica de Santa Maria Maior

O túmulo de Francisco foi feito de mármore e tem a única inscrição "Franciscus". Uma reprodução da cruz peitoral que o Pontífice usou durante sua vida completa o conjunto. O túmulo fica localizado em um corredor lateral da basílica, perto do altar de São Francisco.

— Eu vi e pensei: "Esse é o lugar" — disse o Pontífice, que era profundamente ligado ao culto da Virgem Maria e especialmente à "Salus Populi Romani", um ícone atribuído a São Lucas que retrata a Virgem segurando o menino Jesus em seus braços.

Francisco descartou ser enterrado na cripta da Basílica de São Pedro, como é feito com todos os falecidos papas há mais de três séculos. Outros sete Pontífices também estão enterrados em Santa Maria Maior, sendo o último Clemente IX, em 1669.

O Papa explicou ao especialista espanhol do Vaticano Javier Martínez-Brocal que o túmulo era "um cômodo onde guardavam castiçais", localizado perto da escultura da Rainha da Paz.

