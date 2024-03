Tumulto durante distribuição de ajuda em Gaza deixa cinco palestinos mortos

Cinco palestinos morreram na manhã de sábado, três deles atingidos por tiros, durante uma distribuição de alimentos na Faixa de Gaza, território devastado pelos bombardeios israelenses e pelos combates entre o Exército e o grupo terrorista Hamas.

Neste sábado, o Exército israelense bombardeou novamente a Faixa de Gaza. As operações militares provocaram pelo menos 82 mortes nas últimas 24 horas, segundo o Hamas, cujo ataque terrorista, em 7 de outubro, no sul de Israel, desencadeou a guerra.

Os dois lados trocam acusações sobre a estagnação das conversas para uma trégua no território palestino, que enfrenta o risco iminente de fome. Mas, na sexta-feira, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, "aprovou um novo ciclo de conversações nos próximos dias, em Doha e no Cairo [...] para avançar", anunciou seu gabinete.

Nos últimos meses, várias reuniões para negociações foram organizadas, sem sucesso, pelos mediadores internacionais, Egito, Catar e Estados Unidos.