A- A+

MUNDO Tumulto durante recrutamento do Exército deixa 37 mortos na capital do Congo Primeiro-ministro Anatole Collinet Makoso, cita uma "tragédia"

Ao menos 37 jovens congoleses morreram na madrugada desta terça-feira (21) em um tumulto durante uma operação de recrutamento do Exército na capital Brazzaville, anunciaram as autoridades da República do Congo.

Leia também • Conselho de Segurança cauteloso com pedido de saída rápida de missão de paz do Congo

"O balanço provisório estabelecido pelos serviços de emergência tem 37 mortos e muitos feridos", afirma um comunicado divulgado pela célula de crise coordenada pelo primeiro-ministro Anatole Collinet Makoso, que cita uma "tragédia".

Veja também

Região Metropolitana do Recife Suspeitos de furto mediante fraude são alvos da operação "Compra fantasma", na RMR e Sertão