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NBA

Tumulto e segurança máxima: Donald Trump acompanha o Jogo 3 das finais da NBA em Nova York

Por conta da visita, torcedores, funcionários e até jogadores passaram por uma revista minuciosa da segurança americana

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Trump é o primeiro presidente americano em exercício a presenciar um jogo das finais ao vivoTrump é o primeiro presidente americano em exercício a presenciar um jogo das finais ao vivo - Foto: SAUL LOEB / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteve presente no Madison Square Garden para o Jogo 3 das finais da NBA entre New York Knicks e San Antonio Spurs. A presença do chefe de Estado americano causou tumulto no pré-jogo.

Por conta da visita, torcedores, funcionários e até jogadores passaram por uma revista minuciosa da segurança americana. Diversos perímetros foram montados nas ruas ao redor do Garden, o que causou filas e atrasos para entrar na arena. As fan fests, festividades que sempre acontecem nos arredores do ginásio, foram canceladas, tudo para garantir a segurança de Trump e de sua comitiva.

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Trump é o primeiro presidente americano em exercício a presenciar um jogo das finais ao vivo, o que motivou as medidas rigorosas e a separação de um local especial para o mandatário e seus acompanhantes.

O Jogo 4 acontece também em Nova York, no Madison Square Garden, na quarta-feira. Todos os duelos da série estão marcados para as 21h30 (de Brasília).

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