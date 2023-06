A- A+

Chuvas no Recife Túneis Felipe Camarão e Augusto Lucena são interditados por alagamento; confira outros pontos Entre os locais com acúmulo de água estão a avenida Recife, na Zona Sul, rua Imperial, no bairro de São José, na área central. A informação é da CTTU

Os túneis Felipe Camarão, no bairro do Jordão, e Augusto Lucena, em Boa Viagem, ambos na Zona Sul do Recife, estão interditados por acúmulo de água, segundo informou a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).



A interdição ocorreu na manhã desta sexta-feira (30). Além dos túneis, a capital pernambucana registra pontos de alagamento devido às fortes chuvas. Entre os locais afetados estão a avenida Recife, na Zona Sul, e a rua Imperial, no bairro de São José, na área central.



Confira a lista completa dos pontos de alagamento no Recife:

- Av. Recife, com a rua João Cabral de Melo Neto;

- Av. Recife, próximo à saída do Ibura;

- Av. Dois Rios, na entrada da Vila do Sesi;

- Av. Sul, sob o Viaduto Papa João Paulo II;

- Rua do Acre, com a Estrada dos Remédios;

- Av. Dr. José Rufino, na altura do Colégio Visão;

- Rua Imperial, sob o pontilhão do metrô;

- Rua Jean Emile Favre, próximo à Faculdade Boa Viagem.

Na Região Metropolitana, o local que mais choveu, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), foi Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho, que acumulou 162,52 mm, nas últimas 24 horas.

Em seguida, está a Ilha de Itamaracá, com 118,44 mm de chuvas até as 11h20 desta sexta (30). No Recife, o Alto do Mandu, na Zona Norte, acumulou 98,60 mm, nas últimas 24 horas.



Devido a previsão de mais chuvas ao longo do dia, a capital pernambuca entrou em "Estágio de Alerta", desde às 7h45. A orientação da gestão municipal para a população é evitar deslocamentos e seguir recomendações das equipes da prefeitura.

