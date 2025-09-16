Túnel da Abolição amanhece alagado pelo segundo dia consecutivo

A- A+

Um importante equipamento que dá acesso à Zona Sul do Recife, o Túnel da Abolição, na Madalena, Zona Norte da cidade, amanheceu totalmente alagado, nesta terça-feira (16). É o segundo dia consecutivo desse imprevisto.

Com isso, o trânsito na Rua Real da Torre está congestionado e com diversos pontos de retenção para motoristas e condutores.

Para evitar o acesso, cavaletes foram colocados na entrada do túnel. Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estão no local para orientar as pessoas.

Com a interdição do local, quem vai da Zona Norte para a Zona Sul ou centro da cidade precisa desviar à esquerda, pela Rua Lopes de Carvalho. O acesso à Avenida Caxangá permanece inalterado.





O que diz a administração do túnel?

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) foi procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco e informou, por meio de nota, que equipes técnicas estão no local, desde a madrugada de segunda-feira (15), atuando para drenar a água acumulada no Túnel da Abolição. A expectativa é que os trabalhos sigam até a tarde desta terça (16).





Interdição no túnel da abolição. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Atualmente, conforme complementa a pasta, o sistema está operando com bombas provisórias, enquanto os equipamentos principais passam por reparo. Ainda de acordo com a Seduh, essas bombas foram danificadas devido ao acúmulo de lixo no local, resultado da falta de limpeza urbana na área do túnel.

"É importante destacar que o Túnel da Abolição integra o Corredor Leste-Oeste e está situado em área de domínio da Prefeitura do Recife, que aprovou o projeto por meio de carta de anuência e termo de cooperação técnica. Pela natureza do equipamento, a operação e manutenção são de responsabilidade do município, que possui estrutura própria para este tipo de gestão, como ocorre com outros túneis da cidade via Emlurb", afirma a secretaria.

"O governo do estado cumpriu seu papel ao executar a obra e realizar as intervenções necessárias. No entanto, a prefeitura tem se recusado a assumir a operação, prejudicando a população que depende do túnel para a mobilidade na região. O estado seguirá colaborando tecnicamente para reduzir os transtornos, mas reforça que a solução definitiva depende do cumprimento da responsabilidade municipal", finaliza.

Veja também