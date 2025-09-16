A- A+

RECIFE Túnel da Abolição: após dois dias de alagamento, equipamento está totalmente liberado Alagamento estava formando pontos de retenção do trânsito

Após passar dois dias totalmente interditado por causa de um alagamento, o Túnel da Abolição, na Madalena, Zona Oeste do Recife, foi totalmente liberado por volta das 13h desta terça-feira (16).

O túnel dá acesso ao centro e à Zona Sul da capital pernambucana. Pela manhã, os condutores que quisessem ir a um desses destinos teriam que desviar à esquerda, pela Rua Lopes de Carvalho.

O trânsito na Rua Real da Torre, que conduz até o equipamento, estava congestionado, com diversos pontos de retenção ao longo da via. Mas o acesso à Avenida Caxangá ficou inalterado.



Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) orientavam as pessoas, enquanto equipe de serviço coordenada pelo governo do estado fez o trabalho de liberação do túnel.

O que diz o Governo de Pernambuco?

Procurada pela Folha de Pernambuco, mais cedo, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) informou, por meio de nota, que as bombas de drenagem foram danificadas devido ao acúmulo de lixo no local, resultado da falta de limpeza urbana na área do túnel.

"É importante destacar que o Túnel da Abolição integra o Corredor Leste-Oeste e está situado em área de domínio da Prefeitura do Recife, que aprovou o projeto por meio de carta de anuência e termo de cooperação técnica. Pela natureza do equipamento, a operação e manutenção são de responsabilidade do município, que possui estrutura própria para este tipo de gestão, como ocorre com outros túneis da cidade via Emlurb", afirma a secretaria.

"A Seduh cumpriu seu papel ao executar a obra e realizar as intervenções necessárias. No entanto, a Prefeitura tem se recusado a assumir a operação, prejudicando a população que depende do túnel para a mobilidade na região. O secretaria seguirá colaborando tecnicamente para reduzir os transtornos, mas reforça que a solução definitiva depende do cumprimento da responsabilidade municipal", acrescenta.

E a Prefeitura do Recife?

Também por meio de nota, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) falou sobre a administração do equipamento.

"Esclarece mais uma vez que a manutenção do Túnel da Abolição permanece sendo do Governo do Estado, que busca se eximir da responsabilidade quando o equipamento alaga mesmo sem a ocorrência de chuvas. A autarquia realiza periodicamente ações de capinação, limpeza e desobstrução da rede de drenagem da área, assim como executa em todas as áreas do município. O Governo do Estado até hoje não apresentou nenhuma intervenção de melhoria no equipamento solicitada pela gestão municipal, e nem a documentação exigida, para assumir a manutenção do Túnel da Abolição", relata o órgão.

