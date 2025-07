A- A+

Mobilidade Túnel da Abolição, no Recife, amanhece alagado e é interditado; CTTU realiza desvios no trânsito Desvios estão sendo realizados no cruzamento da rua José Osório e a avenida Caxangá

O Túnel da Abolição, um dos principais equipamentos viários da Zona Oeste do Recife, amanheceu alagado nesta sexta-feira (11), devido às chuvas das últimas horas.



Por causa do volume de água, o local precisou ser interditado, afetando a vida de motoristas, ciclistas e pedestres que passam pelo local.



A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que desvios estão sendo realizados no cruzamento da rua José Osório e avenida Caxangá.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Prefeitura do Recife para saber se o trabalho de drenagem da água no túnel foi iniciado, mas a gestão municipal informou que o equipamento pertence ao Governo de Pernambuco.



A reportagem também contactou a gestão estadual, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

