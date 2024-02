Túnel da Abolição será interditado para obra de drenagem

A- A+

O Túnel da Abolição, na Madalena, na Zona Oeste do Recife, será interditado para uma obra de drenagem realizada pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), a partir desta terça-feira (20).

O serviço tem previsão de sete dias para ser realizado. A drenagem será feita na rua João Ivo da Silva (na saída do Túnel da Abolição), e a via ficará interditada no trecho entre a rua Hélio da Cunha e a rua Nobre de Lacerda.



Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), os desvios na área serão feitos através de uma inversão de sentido na rua Monsenhor Júlio Maria; entre a rua Nobre de Lacerda até a rua Hélio da Cunha; e no trecho e na rua Nobre de Lacerda, no trecho entre a rua João Ivo da Silva e a Monsenhor Júlio Maria.



Agentes e orientadores da CTTU estarão no local monitorando e orientando o tráfego.

