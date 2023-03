A- A+

RECIFE Túnel Felipe Camarão, na Zona Sul do Recife, é interditado novamente por alagamento Não há previsão para a liberação do túnel

O Túnel Felipe Camarão, localizado no bairro do Jordão, na Zona Sul do Recife, foi interditado na manhã desta quinta-feira (30), por volta das 6h52. Não há previsão para a liberação do túnel.

A informação foi divulgada pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano da capital pernambucana (CTTU). Segundo o órgão, o fechamento se deu por conta de "grande ponto de alagamento no local". O problema é recorrente.

O Recife registra fortes chuvas desde a tarde de quarta-feira (29), após a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitir alerta meteorológico indicando a previsão de chuvas moderadas.

Apesar de a interdição ter sido conduzida pela CTTU, o túnel é de jurisprudência do Governo do Estado.

A reportagem entrou em contato com o Departamento de Estradas e Rodagens de Pernambuco (DER-PE), mas ainda não houve retorno até a publicação deste texto.

