RECIFE Túnel Felipe Camarão, no Jordão, é liberado após mais de 24 horas de interdição Circulação de veículos na via foi retomada às 9h51, segundo a CTTU

Após mais de 24 horas de interdição, o Túnel Felipe Camarão, localizado no bairro do Jordão, na Zona Sul do Recife, foi liberado na manhã desta sexta-feira (31). De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), a via voltou a operar normalmente às 9h51.

A via, que sofre com problemas recorrentes no sistema de drenagem, ficou alagada e fechada para a passagem de veículos após as chuvas que afetaram a capital pernambucana na noite da última quarta-feira (29) e na madrugada da quinta (30). A estrutura do túnel apresentou falhas no funcionamento das bombas hidráulicas.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE), responsável pela gestão das vias públicas no estado e do Túnel do Jordão, técnicos vinculados ao órgão visitaram o equipamento na quinta-feira, mas o problema não foi resolvido de imediato. Na manhã desta sexta (31), equipes do departamento retornaram ao local.

O DER-PE afirmou que bombas hidráulicas móveis foram instaladas para realizar a drenagem do túnel.

Alagamentos no local já provocaram morte

Os alagamentos no Túnel Felipe Camarão, também conhecido como Túnel do Jordão, já causaram acidentes fatais. Em agosto de 2022, uma idosa de 80 anos morreu afogada na via. Na ocasião, o trecho estava alagado por causa das chuvas que afetam o Recife e pelo mau funcionamento do sistema de drenagem. A mulher, que dirigia um Honda Fit, tentou atravessar a via e ficou submersa. Os bombeiros resgataram o corpo e o veículo ficou virado com as rodas para cima.



