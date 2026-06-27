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interdição Túnel Felipe Camarão será temporariamente interditado nos dias 29 e 30 de junho DER-PE preparou rotas alternativas entre os bairros de Jardim Jordão e Boa Viagem para reduzir os impactos da obra na mobilidade urbana

O Túnel Felipe Camarão será interditado temporariamente a partir da manhã da próxima segunda-feira (29), permanecendo fechado até a noite da terça-feira (30). Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), o bloqueio do túnel será realizado para transferir o canteiro de obras do local para outra pista, permitindo a continuidade dos serviços de recuperação estrutural em execução na via.

O túnel está localizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, no bairro do Jordão, Zona Sul do Recife. Durante o período de interdição, sinalizações temporárias serão colocadas na via, e rotas alternativas de tráfego serão divulgadas para os motoristas, reduzindo os impactos da obra na mobilidade urbana.

As rotas alternativas foram pensadas para o tráfego entre os bairros de Jardim Jordão e Boa Viagem.

Rotas alternativas durante o período de interdição do Túnel Felipe Camarão. Foto: Divulgação



O DER-PE orienta os motoristas a programarem seus deslocamentos com antecedência e seguirem as orientações dos agentes de trânsito. A ação integra o conjunto de investimentos do Governo de Pernambuco voltados à melhoria da infraestrutura viária e ao reforço da segurança dos usuários da via.

*Com informações da assessoria

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