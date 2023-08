Túnel Felipe Camarão volta a ser interditado por causa de alagamento

A- A+

O Túnel Felipe Camarão, localizado no bairro do Jordão, Zona Sul do Recife, voltou a ser interditado, na manhã desta terça-feira (8), por causa de alagamento. O dia começou com pancadas de chuva em vários pontos da cidade.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) enviou equipe ao local após ser acionada, às 7h15.

O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), responsável pelo túnel, informou que o equipmento foi interditado por causa das fortes chuvas.

"O DER tem realizado constantemente manutenção no local que é alvo de vândalos que danificam os equipamentos de sucção da água em dias chuvosos", explicou o órgão.

O departamento também afirmou que novas bombas com potência maior para drenagem das águas serão colocadas nos próximos dias.

