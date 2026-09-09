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LUTO Tung Chee-hwa, primeiro líder pós-colonial de Hong Kong, morre aos 89 anos Tung serviu como ponte durante a transição de Hong Kong do domínio colonial, guiando a cidade quando era afetada pela crise financeira asiática, pela epidemia mortal de Sars e por protestos em massa

Tung Chee-hwa, o primeiro líder de Hong Kong após o retorno da ex-colônia britânica à soberania chinesa, morreu aos 89 anos.

O ex-magnata do setor marítimo, escolhido pessoalmente por Pequim para comandar o importante centro econômico após sua transferência em 1997, teve um mandato conturbado até renunciar em 2005.

Tung serviu como ponte durante a transição de Hong Kong do domínio colonial, guiando a cidade quando era afetada pela crise financeira asiática, pela epidemia mortal de Sars e por protestos em massa em seus turbulentos primeiros anos sob o domínio chinês.

Hong Kong retornou à soberania da China em 1º de julho de 1997 sob o princípio de "um país, dois sistemas", que garantia liberdades fundamentais e um elevado nível de autonomia que não existem no restante do país.

Tung "faleceu pacificamente na presença de seus entes queridos" na terça-feira (8), afirma um comunicado de seu gabinete.

"O senhor Tung dedicou sua vida, com um compromisso inabalável, ao serviço da nação e da RAE (Região Administrativa Especial) de Hong Kong. Suas contribuições, feitas com integridade, compaixão e dignidade, serão lembradas com carinho", afirma a nota.

O ex-chefe de Governo Leung Chun-ying elogiou o papel de Tung na implementação do marco "um país, dois sistemas" em Hong Kong e destacou que ele desfrutava da profunda confiança dos líderes da China.

Tung nasceu em Xangai em 29 de maio de 1937, em uma das dinastias marítimas mais ricas da China.

Sua família se mudou para Hong Kong em 1947, segundo sua biografia publicada em um site do governo. Como servidor público, ele construiu seu caminho discretamente pelas engrenagens políticas nos dois lados da fronteira, integrando o órgão consultivo político de Pequim e o gabinete de Hong Kong.

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