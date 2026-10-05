Turbina de avião pega fogo após decolar no Aeroporto do Recife, dá voltas no ar e retorna
Avião é da companhia Gol Linhas Aéreas, com destino a São Paulo
A turbina de um avião que saiu do Aeroporto do Recife pegou fogo na tarde desta segunda-feira (5). O registro foi feito por moradores da área, na Zona Sul da cidade, e logo repercutiu nas redes sociais.
O avião é da companhia Gol Linhas Aéreas. O voo partiu da capital pernambucana às 13h16 com destino ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com chegada prevista para as 16h10. Os dados estão presentes na plataforma Flightradar24, por onde é possível acompanhar o trajeto.
Leia também
• TJPE promove Ação de Cidadania para Pessoa Idosa com serviços gratuitos no Recife
• Recife: motorista morre após colidir carro na traseira de caminhão em viaduto da BR-232
• "Vitória do time que conhece o Brasil real": João Campos chega para acompanhar apuração no Recife
Diante do incidente, o avião ainda não seguiu caminho para Guarulhos e deu voltas sobre os municípios de Camaragibe e São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana, por cerca de 20 minutos. Por volta das 13h40, o avião pousou seguramente no Aeroporto do Recife.
Em nota enviada à reportagem, a Aena Brasil, gestora do Aeroporto do Recife, pontuou que "não foi declarada emergência" em relação à situação.
"O Aeroporto Internacional do Recife opera normalmente nesta segunda-feira (5). O voo da Gol 1587, que decolou da capital pernambucana com destino a Guarulhos, nesta tarde, solicitou retorno ao aeroporto de origem. Não foi declarada emergência. A aeronave pousou às 13h47 e encontra-se em solo, neste momento, quando se realiza o desembarque dos passageiros", explicou a Aena.
A Folha de Pernambuco também entrou em contato com a Gol, que informou o avião precisou retornar ao aeroporto da capital pernambucana após a decolagem "devido a um birdstrike (colisão com pássaro)". "O pouso ocorreu normalmente, sem intercorrências, e a aeronave seguiu para manutenção", completou.
Os clientes receberam as tratativas de acordo com a resolução 400 da ANAC. "A Companhia reforça que todas as ações referentes a esse voo foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da Gol", reiterou a Gol.