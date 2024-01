Turco resgatado de helicóptero em alto-mar passa por cateterismo e segue internado no Recife

A- A+

Leia também

• Turco com suspeita de infarto é resgatado de helicóptero em alto-mar e levado para o Recife

• Decoração do Carnaval despenca e bloqueia tráfego em ponte no Centro do Recife

• Mensageiro da Paz: Com pedido de respeito pelos idosos e povos indígenas, Galo Gigante vai reinar no Recife

Foi submetido a um cateterismo cardíaco e segue internado em uma unidade de saúde privada no Recife o tripulante turco que foi resgatado de uma embarcação em alto-mar após sofrer um infarto agudo do miocárdio.



Oguzhan Baydak, de 29 anos, foi socorrido de helicóptero e levado para o Hospital Jayme da Fonte, na Zona Norte da Capital pernambucana, onde está internado desde a noite da quarta-feira (24).



De acordo com a unidade de saúde, a cirurgia aconteceu na manhã desta sexta-feira (26). Na ocasião, foi feita a colocação de um stent.



"O paciente encontra-se estável, consciente e sem queixas após o procedimento. Seguirá internado na UTI cardiológica até a normalização dos exames. Não há previsão de alta", informou o hospital.



Resgate em alto-mar

O turista turco estava em um navio com bandeira das Ilhas Marshall, a 140 milhas náuticas (cerca de 260 quilômetros) a leste do Recife, quando passou mal na tarde da última quarta-feira (24).

Um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB) foi acionado e realizou o socorro em alto-mar. Um vídeo do momento do resgate foi compartilhado nas redes sociais.

Na ocasião, a FAB informou que o paciente foi entregue, em condição estável, aos cuidados de uma equipe médica no Aeroporto Internacional do Recife, de onde o turco foi encaminhado para o Hospital Jayme da Fonte. Lá, o paciente passou por exames que confirmaram o infarto agudo do miocárdio.

Veja também

INTERNACIONAL Alaska Airlines anuncia retorno do Boeing 737 MAX 9