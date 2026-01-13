A- A+

Agressão Turista agredido em Porto de Galinhas passa por cirurgia para corrigir quatro fraturas no rosto Agressão teria ocorrido após uma discussão sobre o preço do aluguel de cadeiras de praia em dezembro de 2025

Johnny Andrade, um dos homens agredidos por comerciantes na praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco, precisou passar por cirurgia para corrigir quatro fraturas identificadas no rosto. A agressão teria ocorrido após uma discussão sobre o preço do aluguel de cadeiras de praia em dezembro, segundo relato das vítimas.

Empresário e personal trainer, Andrade afirmou que as fraturas não foram identificadas inicialmente devido a uma dormência na face, o que teria dificultado o diagnóstico. "Houve o rompimento de um nervo responsável pela sensibilidade do rosto. Percebi que o nariz estava torto, mas os raios X feitos em Ipojuca indicaram que não havia fratura, e eu confiei no resultado", explicou em um vídeo publicado nas redes sociais.

O procedimento foi realizado no último sábado, 10, em Tangará da Serra, no Mato Grosso, após o empresário buscar um novo atendimento médico. De acordo com Cleiton Zanatta, que também relata ter sido agredido no episódio, Johnny ainda deverá passar por outra cirurgia, desta vez com finalidade estética.

Segundo o relato do casal, eles passavam as férias de fim de ano em Porto de Galinhas quando, ao chegarem à praia, foram abordados por um homem que ofereceu o serviço de aluguel de cadeiras. No momento do pagamento, o valor cobrado era quase o dobro do que havia sido combinado inicialmente.

Após se recusarem a pagar a quantia, os dois afirmaram que foram agredidos por um grupo estimado em cerca de 30 pessoas.





