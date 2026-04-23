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PERNAMBUCO Turista alemão morre afogado durante mergulho na Praia do Porto, em Fernando de Noronha Segundo a Administração da Ilha, por meio de nota, o homem, que tinha 32 anos, havia chegado a Fernando de Noronha no mesmo dia em uma embarcação

Um turista alemão morreu afogado enquanto fazia um mergulho na Praia do Porto, em Fernando de Noronha, arquipélago de Pernambuco, na tarde dessa quarta-feira (22).

Segundo a Administração da Ilha, por meio de nota, o homem, que tinha 32 anos, havia chegado a Fernando de Noronha no mesmo dia em uma embarcação. Ele realizava um mergulho em profundidade "quando sofreu um desmaio subaquático", que é a perda de consciência debaixo d'água por falta de oxigênio no cérebro, condição chamada de hipóxia.

"Ao notar a ausência do companheiro na superfície, o outro mergulhador iniciou imediatamente pedido de socorro. A vítima foi localizada e resgatada por um mergulhador que se encontrava nas proximidades, com o apoio de outra embarcação presente no local", explicou a Administração.

O homem chegou a ser atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a Administração, ele foi recebido em parada cardiorrespiratória, "sendo prontamente iniciadas manobras de reanimação ainda no local".

Depois disso, a vítima foi encaminhada ao Hospital São Lucas, em Fernando de Noronha, onde continuaram os esforços de reanimação.

"Apesar de todas as medidas adotadas pelas equipes de saúde e resgate, o paciente não apresentou resposta e evoluiu a óbito", lamentou a Administração.

Também em nota, o hospital informou que prestou "toda a assistência necessária aos acompanhantes da vítima, bem como realizados os procedimentos legais cabíveis".

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Pernambuco.



Polícia investiga

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso foi registrado por meio da 36ª Circunscrição - Fernando de Noronha.

"As investigações foram instauradas e seguem até o esclarecimento do caso", completou.

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