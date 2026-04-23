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Turista alemão morre afogado durante mergulho na Praia do Porto, em Fernando de Noronha

Segundo a Administração da Ilha, por meio de nota, o homem, que tinha 32 anos, havia chegado a Fernando de Noronha no mesmo dia em uma embarcação

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Turista mergulhava na Praia do Porto quando se afogouTurista mergulhava na Praia do Porto quando se afogou - Foto: Administração de Fernando de Noronha/Divulgação

Um turista alemão morreu afogado enquanto fazia um mergulho na Praia do Porto, em Fernando de Noronha, arquipélago de Pernambuco, na tarde dessa quarta-feira (22).

Segundo a Administração da Ilha, por meio de nota, o homem, que tinha 32 anos, havia chegado a Fernando de Noronha no mesmo dia em uma embarcação. Ele realizava um mergulho em profundidade "quando sofreu um desmaio subaquático", que é a perda de consciência debaixo d'água por falta de oxigênio no cérebro, condição chamada de hipóxia.

"Ao notar a ausência do companheiro na superfície, o outro mergulhador iniciou imediatamente pedido de socorro. A vítima foi localizada e resgatada por um mergulhador que se encontrava nas proximidades, com o apoio de outra embarcação presente no local", explicou a Administração.

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O homem chegou a ser atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a Administração, ele foi recebido em parada cardiorrespiratória, "sendo prontamente iniciadas manobras de reanimação ainda no local". 

Depois disso, a vítima foi encaminhada ao Hospital São Lucas, em Fernando de Noronha, onde continuaram os esforços de reanimação.

"Apesar de todas as medidas adotadas pelas equipes de saúde e resgate, o paciente não apresentou resposta e evoluiu a óbito", lamentou a Administração.

Também em nota, o hospital informou que prestou "toda a assistência necessária aos acompanhantes da vítima, bem como realizados os procedimentos legais cabíveis". 

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Pernambuco.

Polícia investiga
Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso foi registrado por meio da 36ª Circunscrição - Fernando de Noronha. 

"As investigações foram instauradas e seguem até o esclarecimento do caso", completou.

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