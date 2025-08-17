A- A+

violência Turista americana é esfaqueada durante tentativa de assalto em praia no Rio de Janeiro Caso aconteceu na noite de sábado (16); segundo a polícia, vítima não percebeu que se tratava de uma tentativa de assalto, o que levou os agressores a reagirem violentamente

Uma turista norte-americana foi esfaqueada durante uma tentativa de assalto na Praia de Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, na noite deste sábado (16), por volta das 21h.

O crime ocorreu na altura do Clube Central, em um dos trechos mais movimentados da orla, ponto de encontro de moradores e visitantes durante a noite.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, identificada como Linda Suzanne Strazulla, caminhava pela areia quando foi abordada por dois homens.

Um deles tomou o celular da turista, que conseguiu recuperar o aparelho e correu em direção à rua. Segundo a corporação, ela não percebeu que se tratava de uma tentativa de assalto, o que levou os agressores a reagirem violentamente. Durante a fuga, Linda foi atingida por um golpe de faca.

Após a agressão, os criminosos escaparam pela Estrada Fróes, via que liga a orla de Icaraí ao bairro de São Francisco e costuma ser usada como rota de fuga em ocorrências na região. Eles não levaram nenhum pertence da vítima.

Ferida, Linda foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e da PM e levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), em Niterói, onde recebeu atendimento. Segundo informações médicas, ela teve apenas ferimentos leves e não corre risco de morte.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que agentes do 12º BPM (Niterói) prestaram auxílio à vítima e realizaram buscas nos arredores da praia, mas, até o momento, ninguém foi preso.

O caso foi registrado inicialmente na 77ª DP (Icaraí). Policiais buscam imagens de câmeras de segurança e realizam diligências para tentar identificar os autores.

