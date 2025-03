A- A+

mundo Turista americana foge da Austrália após críticas por correr com vombate selvagem nos braços Sam Jones, uma influenciadora com 92 mil seguidores, afirmou que o filhote foi 'cuidadosamente segurado por um minuto e devolvido à mãe'

Uma turista americana filmada pegando um filhote de vombate selvagem fugiu da Austrália depois que autoridades ameaçaram cancelar seu visto e uma tempestade de críticas tomar as redes sociais. O vídeo mostra Sam Jones, uma influenciadora digital com 92 mil seguidores no Instagram, correndo com o filhote nos braços enquanto a mãe do animal a persegue.

Segundo a CNN, foi confirmado nesta sexta-feira que Sam havia deixado o país voluntariamente, com o ministro de Assuntos Internos, Tony Burke, declarando: “Nunca houve um dia melhor para ser um bebê vombate na Austrália.” Não está claro quando o vídeo foi gravado, mas a filmagem aconteceu à noite, em uma estrada rural no sudeste da Austrália, onde a maioria dos vombates vive.

De acordo com a emissora, especialistas dizem que os animais no vídeo eram vombates comuns, a única das três espécies de marsupiais australianos que não está ameaçada de extinção. No entanto, como todos os animais nativos australianos, eles são protegidos por lei.





Reações de políticos australianos

Burke já havia afirmado que o departamento estava examinando o visto de Jones para determinar se ela havia violado alguma condição de sua estadia. Ele sugeriu que ela pode nunca mais ser bem-vinda de volta à Austrália.

— Dado o nível de escrutínio que acontecerá se ela solicitar um visto novamente, ficarei surpreso se ela se incomodar — disse o ministro à CNN. — Mal posso esperar para que a Austrália veja as costas desse indivíduo. Não espero que ela retorne.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, também comentou o caso.

— Tirar um filhote de vombate de sua mãe e claramente causar sofrimento à mãe é simplesmente um ultraje — afirmou, sugerindo em tom irônico, que a influenciadora tentasse capturar outro animal selvagem que tivesse mais probabilidade de resistir. — Eu sugiro a essa suposta influenciadora tente alguns outros animais australianos. Pegue um bebê crocodilo de sua mãe e veja como você se sai lá.

Influenciadora fechou suas redes sociais

O vídeo, que foi excluído das redes sociais da influenciadora antes de suas contas se tornarem privadas, mostra Jones segurando o filhote enquanto o homem que filma ri e comenta: “Olha a mãe correndo atrás dela”.Antes de tornar seus perfis privados, Jones respondeu a algumas críticas nas redes sociais e minimizou o ocorrido. Segundo a emissora australiana ABC, a influenciadora afirmou que o filhote foi “cuidadosamente segurado por um minuto no total e depois devolvido à mãe”.

O vídeo horrorizou ecologistas, que dizem que a separação repentina do vombate e seu filhote pode ter desencadeado reações de estresse em ambos os animais.

— Arranque um bebê para longe de sua mãe, fuja com ele e deixe-o pendurado nos braços, é uma das coisas mais importantes que não se deve fazer — afirmou Barry Brook, ecologista da Universidade da Tasmânia.

Ele explicou que a separação repentina pode ter desencadeado uma resposta de estresse nos animais. Além disso, os vombates, apesar de não serem agressivos com humanos, possuem garras extremamente fortes que podem causar ferimentos graves na pele.

