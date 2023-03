A- A+

Recife Turista argentina agredida durante assalto no Centro do Recife recebe alta hospitalar A idosa sofreu lesões decorrentes das agressões físicas

Recebeu alta médica hospitalar a turista argentina de 68 anos que ficou ferida durante um assalto no Centro do Recife. O crime aconteceu por volta das 10h dessa quinta-feira (16), quando a mulher e o esposo passeavam na rua das Flores, no bairro de Santo Antônio.



Após a ação violenta dos criminosos, a idosa, que sofreu lesões decorrentes das agressões físicas, foi encaminhada ao Real Hospital Português, na área central da cidade. A unidade de saúde não foi autorizada a divulgar o boletim médico da vítima, mas informou que a alta ocorreu ainda na quinta.

O casal chegou ao Recife no cruzeiro MSC Armonia, que transportava cerca de 1.700 passageiros e fez parada na capital pernambucana antes de seguir para Santa Cruz de La Palma, na Espanha.

Durante passeio na área central da cidade, os argentinos foram assaltados e agredidos por uma dupla. A ação foi gravada por câmeras de segurança da área, que registraram o momento em que um dos suspeitos puxou violentamente o colar de ouro do pescoço da idosa.

Duas horas após o crime, um dos assaltantes, um jovem de 20 anos, foi preso no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife. Com ele, os policiais encontraram uma corrente de ouro e um escapulário, objetos de propriedade das vítimas. O outro suspeito segue foragido.

