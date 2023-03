A- A+

Violência Turista argentina agredida em assalto no Centro do Recife segue internada; um suspeito foi preso No assalto, um casal teve pertences roubados, e a mulher foi agredida por um dos assaltantes, que puxou um acessório do pescoço da vítima

Um suspeito de ter atuado no assalto a um casal de turistas argentinos no bairro de Santo Antônio, região central do Recife, foi preso na tarde desta quinta-feira (16). Os estrangeiros foram abordados por uma dupla de assaltantes na Rua das Flores por volta das 10h30. Na ocasião, o casal teve pertences roubados, e a mulher foi agredida por um dos assaltantes, que puxou um acessório do pescoço da vítima.

Após o crime, o casal argentino foi levado de volta ao Cruzeiro; no entanto, segundo a Polícia Civil, a equipe médica da embarcação decidiu encaminhar a mulher, que sofreu lesões decorrentes das agressoes físicas, para um hospital particular do Recife. A turista está em estado estável e acompanhada pelo companheiro, que também segue na capital pernambucana.

O cruzeiro MSC Armonia, que transporta cerca de 1700 passageiros e atracou no Porto do Recife por volta das 7h desta quinta, deixou a costa pernambucana às 14h com destino a Santa Cruz de La Palma, na Espanha.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, de 20 anos, foi identificado após uma análise de imagens capturadas por câmeras de segurança. A prisão, resultado de uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar, aconteceu no bairro de Água Fria, Zona Norte da Capital pernambucana. Uma corrente de ouro e um escapulário, ambos de propriedade das vítimas, foram encontradas com o homem que foi preso. Outro suspeito segue foragido.

Corrente de ouro e escapulário foram encontrados com o suspeito | Foto: Divulgação/PCPE

Segundo a Polícia Militar, o suspeito confessou o crime após a prisão; em outra ocasião, de acordo com a corporação, o homem já havia sido apreendido por roubo antes de atingir a maioridade.

"Fizemos um cerco no imóvel pertencente a um familiar do suspeito e, ao identificar a aproximação dos policiais, ele tentou pular um muro e evadir. Já na rua, o policiamento conseguiu fazer a prisão do homem, que estava com o cordão de ouro e com o escapulário", conta o Tenente Coronel Fábio Henrique, do 13º batalhão da Polícia Militar.

De acordo com a delegada Bárbara Fort, da Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante e pode responder pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, que prevê de 4 a 10 anos de reclusão.

