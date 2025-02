A- A+

MORTE TRÁGICA Turista argentino de 18 anos morre após ser atingido por raio em praia do Rio Grande do Sul Vítima recebeu a descarga elétrica enquanto tomava banho de mar

Um jovem argentino de 18 anos morreu no último domingo (16), no Rio Grande do Sul, depois de ser atingido por um raio na Praia Barra do Chuí, em Santa Vitória do Palmar, extremo sul do litoral gaúcho, a 500 quilômetros de Porto Alegre.

De acordo com informações da Brigada Militar e da Defesa Civil do Estado, a vítima recebeu a descarga elétrica enquanto tomava banho de mar.

O jovem chegou a receber atendimento do Corpo de Bombeiros Militar e guarda-vidas.

Ele foi conduzido ao hospital de Santa Vitória do Palmar, mas não resistiu.

